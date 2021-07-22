عرق التربيانكو لعزومات العيد الأضحى 1442 بأسهل الطرق شيف نورا Nora’s

عرق التربيانكو لعزومات العيد ، أو طريقة عمل اللحمة الباردة، أو كما يطلق عليه اللحم الرستو، وهي من أشهر الوجبات، التي تقدم في عزومات العيد، خاصة عيد الأضحى المبارك، حيث تكثر العزومات والولائم، ووجبات الغذاء، التي يكون طبق اللحم أساسي بها، وتبحث دائمًا ربة المنزل، عن الطرق المميزة والسريعة، لصنع أطباق اللحم للعزومات، والوجبات الشهية، وطبق عرق التربيانكو، يقدم بجانبه الخضار السوتيه، أو طبق الأرز بالخلطة الشهي، وبإمكانك تقديم صوص الثومية، أو الكاتشاب بجانبها، أو الاستغناء عنها، لوجود صوص الجريفي الشهي على اللحم، وفي التالي طريقة عمل عرق التربيانكو، بصوص الجريفي، بالخطوات وبأسهل الطرق.

إضافة لما سبق ذكره، فإن عيد الأضحى المبارك 1442هـ، هو العيد التي تكثر فيه أضحيات وموائد اللحوم، وتقدم الوجبات المميزة على الموائد مثل، كفتة البرغل لسالي فؤاد، أو كبة البرغل بالتتبيلة السرية، زكذلك الوجبات الدسمة المحببة، مثل كرات اللحم بالطريقة السويدية، أو التمن الحايلي السعودي، وغيرها من أكلات اللحوم المميزة، وفي التالي طريقة الشيف نورا، لعمل عرق اللحم الباردة، بالخطوات الصحيحة.

أولًا مقدار عرق لحم، وزن 2 كيلو تقريبًا.

كذلك نصف كوب زيت.

أيضًا نصف كوب مياه بصل.

جوزة الطيب المطحون.

ورق لوري مطحون.

ملح.

فلفل.

خمس فصوص ثوم كبيرة.

عود روزماري فريش.

2 ملعقة عسل نحل كبيرة.

زبدة.

جزر.

بصل.

أولًا قومي بتجفيف عرق التربيانكو جيدًا، من أي مياه أو سوائل. يلي ذلك أحضري بولة كبيرة، وضعي بها، مقدار مياه البصل، ثم مقدار الزيت، ثم الملح والفلفل، وورق اللوري المطحون، وبالتقليب جيدًا. ثم أضيفي التتبيلة، على عرق التربيانكو، واسقيه بالتتبيلة جيدًا. كذلك قومي بإضافة عسل النحل، على عرق التربيانكو، واغمريه بالعسل جيدًا، لإعطاؤه لون ذهبي، ولمعة مميزة. وأيضًا ضعي في نفس البولة، عود الروزماري الفريش. الآن قومي بتغطية البولة، بورق الاسترتش جيدًا وغلفيه واتركيه جانبًا، لمدة خمس ساعات. لا تنسي في خلال الخمس ساعات، تقليب عرق التربيانكو، داخل التتبيلة على الجوانب المختلفة للعرق. أحضري حلة، وارفعيها على نار متوسطة، ضعي بها قطعة الزبدة ومقدار من الزيت، وبمجرد أن تسخن اسقطي عرق التربيانكو فيها. قومي بتشويح عرق اللحم داخل الحلة، حتى يآخذ اللون الذهبي الغامق المميز، من جميع الاتجاهات. قومي بإضافة روزماري فريش، ثم فصوص الثوم إلى الحلة، ثم قومي بإضافة الخضار البصل والجزر المقطع شرائح مكعبات، وبالتقليب جيدًا. ثو قومي بإضافة بإضافة الماء المغلي، وقومي بتغطية الحلة، مدة ساعة حتى تمام التسوية. أحضري صينية، وانقلي بها عرق اللحم، وأضيفي صوص من الشوربة المغلية بها، وقومي بتغطية الصينية بورق الألمونيوم. أشعلي الفرن على درجة حرارة عالية، وادخلي الصينية مدة ساعة بها. قومي بإخراج العرق من الفرن، وأحضري طبق وصبي فيه الشوربة والسوائل الموجودة بالصينية. اضربي مزيج الخضروات بالسوائل، في الخلاط اكهربائي، لصنع صوص الجريفي. قومي بلف عرق التربيانكو، بورق الزبدة، ثم أدخليه في الثلاجة، لمدة أربع ساعات، وبإمكانك وضعه في الفريزر مدة ساعتين فقط. قومي بتحضير الأرز بالخلطة، وبعد تمام تسويتها كما هو موضح بالفيديو، أحخضري طبق التقديم. في هذه الأثناء أحضري طاسة، ضعي بها الزبدة ثم مقدار الدقيق، وشوحي الدقيق جيدًا، ثم أسقطي به شوربة اللحم، ثم خليط صوص الجريفي. أضيفي الكريمة اللباني للصوص، وغطيه واتركيه حتى تمام التسوية. في النهاية أحضري طبق التقديم، وضعي فيه الأرز بالخلطة، وفي الوسط لحم عرق التربيانكو المقطع شرائح، وعليه صوص الجريفي. كما بإمكانك تقديم الطبق الشهي مع خبز الفوكاتشيا الايطالي. في الختام لا تنسي تزين الطبق بشرائح الطماطم، وكذلك الليمون الشرائح، والمكسرات.

المكونات عرق اللحم البارد للشيف نورا Nora’sطريقة عمل عرق التربيانكو لعزومات عيد الأضحى المبارك 1442هـ