علاج البشرة الدهنية لتقليل الدهون وإزالة الحبوب والبقع الداكنة من أول استعمال

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية، تعتبر البشرة الدهنية من اكثر أنواع البشرة تهيجا وكثير من المشاكل ومثل حب الشباب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة والبقع الداكنة وغيرها من المشاكل، حيث يلجأ الأشخاص لعلاج التجميل التي قد تسبب أضرار للبشرة والتي تحتوي علي مواد ضارة للبشرة، لذلك يبحث الكثير عن ماسكات طبيعية التي تساعد في تحسين البشرة فالتألق والتميز سر جمال المرأة، وسوف نقدم لكم افضل الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة وسريعة للتخلص من المشاكل البشرة.

وصفة الكركم وليمون للبشرة الدهنية

إن البشرة الخالية من العيوب هي حلم كل الفتيات والنساء فالتألق سر جمال المرأة، حيث يعمل الكركم والليمون علي تفتيح وترطيب البشرة كما يساعد في التخلص من البقع الداكنة وحب الشباب وإزالة خلايا الجلد الميتة والحصول علي بشرة خالية من الشوائب، فهذه الوصفة مهمة جدا للبشرة الدهنية لتبيض الوجه والحصول علي بشرة مشرقة وجميلة، إليكم وصفة طبيعية كما يلي:

المكونات:

نصف معلقة صغيرة من الكركم. معلقة كبيرة من نشا. معلقتان كبيرتان من الحليب. عصير ليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي المكونات علي بعضها مع التقليب الجيد حتي يصبح الخليط كريمي.

ضعي الماسك علي الوجه مع التدليك الجيد ثم اتركي لمدة 20 دقيقة حتي يجفف تماما.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر مع تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتي تحصلي علي بشرة رائعة.

وصفة الموز لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة

نشارك بعض النصائح لتفتيح البشرة بشكل طبيعي ويعتقد البعض أن البشرة الدهنية لا تحتاج للترطيب، ماسك الموز يساعد علي التخلص من الشوائب وخلايا الجلد الميتة والحصول علي بشرة أنظف وانقي، فالماسكات الطبيعية تساعد في تخفيف هذه الزيوت وتجعل بشرتك رطبة ولمسة ناعمة بالتأكيد العودة إلي لون بشرتك الطبيعية في اسرع وقت.

المكونات:

موزة واحدة. عصير ليمون. معلقة صغيرة زيت الزيتون.

طريقة التحضير: