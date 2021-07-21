أكلات عيد الأضحى فخد خروف محشي بالفرن

فخد خروف محشي ، أول أكلات عيد الأضحى المبارك التي يفضلها ويتهافت عليها الكثيرون. ففي العيد تكون لحوم الأضحية هي الشيء الأساسي الذي يتناوله الكثيرون في العالم العربي والإسلامي بأكمله، ومع اختلاف أشكال وأنواع اللحوم وطرق عملها . تكون لحم الخراف ذات مذاق معين ومحبب لدى الكثيرون ، ويحب أن يتناوله البعض بشكل أخص في عيد الأضحى المبارك.وبالطبع تتواجد الكثير من الطرق لعمل لحم الخروف سواء مشوية أو محشية لكن لكل تتبيلته ووصفته المميزة، والتي تجعل الطعم والمذاق مختلف وجذاب. واليوم مع حلول عيد الأضحى جمعنا لكم أشهر وصفات اللحوم المجربة، وأولها بالطبع فخذ الخروف والتي يحب الكثيرون أكلها مشوية مع الأرز ،واليوم سنتناولها بطريقة وتتبيلة مميزة للغاية نتمنى أن تنال إعجابكم.

مقادير وصفة فخد خروف محشي

لعمل وصفة اليوم بالطبع أول ما سنحتاج هي فخدة الخروف الطازجة، وهي الشئ الأساسي لوصفة اليوم ونحتاج معها من أجل التتبيلة المميزة.

ملعقة كبيرة من الملح

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

قرفة

كمون

كزبرة

بهار مشكل

كركم

وبالتحديد ملعقة صغيرة من كل المكونات السابقة، أما التتبيلة الخارجية فتحتاج إلى (ربع كوب من دبس الرمان، وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون)، وبالنسبة للحشو نحتاج إلى.

عشرون حبة من المشروم المفروم حبة متوسطة من البصل المفروم قرون فلفل خضراء مفرومه فصوص ثوم مفرومة بقدر 6 فصوص كوب من البقدونس المفروم ربع كوب من البقسماط

نقوم بعمل التتبيلة أولا فنضع مكونات التتبيلة وهي (الملح،الفلفل،الكزبرة،الكمون،الكركم،القرفة والبهار المشكل)، نقوم بخلطهم معا بشكل جيد في الوعاء. نأخذ نصف التتبيلة، ونقوم بتوزيعها على اللهم بأكمله بشكل جيد حتى يتشرب اللحم التتبيلة. في وعاء آخر نقوم بخلط مكونات الحشو معا بشكل جيد، وهي ( المشروم، الثوم، الفلفل الأخضر، البقدونس، البصل والبقسماط). نقوم بوضع الحشو داخل اللحم مكان عظم الفخذ، وبعدها نقوم بلفه بخيط سميك كاللحم البارد. نقوم بوضع زيت الزيتون ودبس الرمان فوق الفخذ. ونقوم بلفه بورق القصدير جيدا نقوم بوضعه في صينية بالفرن لمدة ساعتين. نخرج اللحم من ورق القصدير، ونقوم بوضع المرق الذي بجانبه على سطحه ونقوم بتحمير سطحه.

طريقة فخذة الخروف المحشية