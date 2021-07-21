حماية وعلاج البشرة من حروق الشمس والنمش والتصبغات

تعتبر أشعة الشمس الحارقة هي أكبر أعداء البشرة عموما والبشرة الدهنية والحساسة خصوصا ويعتبر الحصول علي بشرة خالية من النمش والتصبغات والبقع الداكنة حلم كل فتي وفتاة ولكن الفتيات أكثر حيث من المعهود أن الفتاة أكثر اهتماما بالبشرة من الشباب وهنا نستعرض بعض الأقنعة التي تستخدم للقضاء علي حروق الشمس والكلف والنمش بمكونات بسيطة متوافرة في كل منزل.أسباب ظهور النمش والبقع الداكنة
- تغيير الهرمونات الناتجة عن الاضطرابات خلال فترة الحمل .
- تناول حبوب منع الحمل بسبب الهرمونات التي بها
- استعمال زيوت غير أصلية أو مغشوشة للبشرة .
- استعمال مستحضرات تجميل مغشوشة أو غير صالحة .
- سوء التغذية وقلة شرب الماء.
يوجد نوعان من الكلف الذي يصيب البشرة وهما الكلف السطحي والكلف العميق وقد يلجأ البعض إلى استعمال الليزر للقضاء علي الكلف العميق.كيفية الوقاية من الكلف والتصبغات
- الإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر .
- استخدام واقي الشمس صيفا وشتاءا ويجب أن يجدد الواقي كل ساعتين .
- الإكثار من تناول الفاكهة .
- الحرص على تناول اللحوم والأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12.
نقدم مجموعة من الأقنعة الطبيعية رخيصة الثمن تساعد في القضاء على حروق الشمس والكلف والتصبغات والبقع الداكنة
- باستخدام قطعة قطن مبللة بخل التفاح الطبيعي ونمسح به البشرة مسح خفيف ثم تنظف أو تمسح البشرة بعدها بماء الورد الطبيعي.
- ماء البصل تمسح به البشرة فهو مفيد جدا للبقع الداكنة ومفيد جدا حتي للبهاق والأكزيما والصدفية.
- قناع من العسل الطبيعي .
- قناع العسل مع القرفة .
- مسح الوجه بعصير الليمون لمدة خمس دقائق وبعدها يغسل بالماء العادي حيث يعمل الليمون على تفتيح البشرة وتقليص المسام وإزالة الخلايا الميتة .
- زيت الزيتون الدافئ يدلك به الوجه ويغسل بعدها بالصابون .
- ماسك دقيق الشوفان .
- جل الصبار الطبيعي يدلك به الوجه مفيد جدا .
- ماسك الكركم مع العسل الطبيعي .
- بذور الفجل تطحن ونضيف زيت الزيتون والعسل وماء الورد ويفرد على الوجه من خمسة إلى خمسة عشرة دقيقة .
- الحمص المطحون مع اللبن ثم يفرد ويستخدم ماسك للبشرة.
الوسوم
تعتبر أشعة الشمس الحارقة هي أكبر أعداء البشرة عموما والبشرة الدهنية والحساسة خصوصا ويعتبر الحصول علي بشرة خالية من النمش والتصبغات والبقع الداكنة حلم كل فتي وفتاة ولكن الفتيات أكثر حيث من المعهود أن الفتاة أكثر اهتماما بالبشرة من الشباب وهنا نستعرض بعض الأقنعة التي تستخدم للقضاء علي حروق الشمس والكلف والنمش بمكونات بسيطة متوافرة في كل منزل.أسباب ظهور النمش والبقع الداكنة
- تغيير الهرمونات الناتجة عن الاضطرابات خلال فترة الحمل .
- تناول حبوب منع الحمل بسبب الهرمونات التي بها
- استعمال زيوت غير أصلية أو مغشوشة للبشرة .
- استعمال مستحضرات تجميل مغشوشة أو غير صالحة .
- سوء التغذية وقلة شرب الماء.
يوجد نوعان من الكلف الذي يصيب البشرة وهما الكلف السطحي والكلف العميق وقد يلجأ البعض إلى استعمال الليزر للقضاء علي الكلف العميق.كيفية الوقاية من الكلف والتصبغات
- الإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر .
- استخدام واقي الشمس صيفا وشتاءا ويجب أن يجدد الواقي كل ساعتين .
- الإكثار من تناول الفاكهة .
- الحرص على تناول اللحوم والأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12.
نقدم مجموعة من الأقنعة الطبيعية رخيصة الثمن تساعد في القضاء على حروق الشمس والكلف والتصبغات والبقع الداكنة
- باستخدام قطعة قطن مبللة بخل التفاح الطبيعي ونمسح به البشرة مسح خفيف ثم تنظف أو تمسح البشرة بعدها بماء الورد الطبيعي.
- ماء البصل تمسح به البشرة فهو مفيد جدا للبقع الداكنة ومفيد جدا حتي للبهاق والأكزيما والصدفية.
- قناع من العسل الطبيعي .
- قناع العسل مع القرفة .
- مسح الوجه بعصير الليمون لمدة خمس دقائق وبعدها يغسل بالماء العادي حيث يعمل الليمون على تفتيح البشرة وتقليص المسام وإزالة الخلايا الميتة .
- زيت الزيتون الدافئ يدلك به الوجه ويغسل بعدها بالصابون .
- ماسك دقيق الشوفان .
- جل الصبار الطبيعي يدلك به الوجه مفيد جدا .
- ماسك الكركم مع العسل الطبيعي .
- بذور الفجل تطحن ونضيف زيت الزيتون والعسل وماء الورد ويفرد على الوجه من خمسة إلى خمسة عشرة دقيقة .
- الحمص المطحون مع اللبن ثم يفرد ويستخدم ماسك للبشرة.
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