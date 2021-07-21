خلطة الجيلاتين والجزر المعجزة للتخلص نهائياً من التجاعيد وإزالة شعر الوجه، وصفة اليوم هي وصفة يابانية لشد الوجه والقضاء تماماً على تجاعيد البشرة، حيث يؤدي استعمالها إلى تأخير علامات الشيخوخة وتقليل الخطوط الدقيقة التي تظهر عادة على البشرة مع التقدم في العمر، كذلك لها نتائج مذهلة في إزالة الشعر الزائد من البشرة وبدون أدنى إحساس بالألم، لتمنحك بشرة مشدودة دائماً خالية من التجاعيد والشعر الزائد.

خلطة الجيلاتين والجزر لشد التجاعيد

مكونين فقط ينبغي عليك تجهيزهما للحصول على بشرة صافية هما 2 حبة من الجزر متوسطة الحجم، ملعقة كبيرة من الجيلاتين. فالجزر يحتوي على مضادات الأكسدة ونسبة عالية من فيتامين أ واللذان يحافظان على البشرة وعدم ظهور المشاكل والعيوب فيها، يجعل الجزر البشرة متوهجة ويعالج البقع وندبات الوجه، كذلك له دور فعال جداً في مكافحة الشيخوخة فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يساعد على زيادة نسبة الكولاجين في البشرة مما يمنع ظهور علامات الشيخوخة. أما الجيلاتين فهو يساعد في التخلص من الشعر الزائد بدون ألم.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير خلطة الجيلاتين والجزر يتم تحضير مقدار الجزر ثم يتم تقشيره وإزالة الشوائب الموجودة أعلى واسفل حبة الجزر، بعد ذلك بإستخدام مبشرة يتم بشر الجزر، بعد الحصول على مبشور الجزر باستعمال مصفاة يتم التصفية للحصول على عصير الجزر، في وعاء مناسب يتم وضع ملعقتين كبيرتين من عصير الجزر ثم يُضاف إليه مقدار الجيلاتين ثم يتم الخلط جيداً، بعد ذلك يتم وضع الوعاء على حمام مائي ساخن لتذويب الجيلاتين.

يطبق هذا المزيج على بشرة نظيفة باستعمال فرشاة مكياج نظيفة، يطبق على بشرة الوجه والرقبة والمناطق المجعدة، ثم يترك لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم إزالة الماسك بأطراف الأصابع وشده بلطف ثم يغسل الوجه بالماء جيداً، ثم يُرطب الوجه باستعمال الكريم المرطب الخاص بك، يطبق هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع.

خلطة أخرى لشد وتفتيح البشرة

احتفظي بملعقتين كبيرتين من عصير الجزر الذي تم تحضيره في الوصفة الأولى، ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من بذور الكتان ويوضع الإناء على نار لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر، بعد ذلك يتم تصفية الخليط باستعمال جورب صيفي لاستخراج جل بذور الكتان والجزر ويوضع في وعاء، ثم يُضاف كبسولة فيتامين ه ويتم المزج بشكل جيد ثم يتم حفظه في علبة نظيفة. على بشرة نظيفة يطبق هذا الخليط على كامل بشرة الوجه والرقبة ثم يترك لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الوجه بالماء، يطبق 3 مرات في الأسبوع أو يمكنك تطبيقه يومياً.