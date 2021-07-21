طريقة عمل تتبيلة الدجاج التركية الرهيبة ألذ تتبيلة دجاج مشوي بطعم رائع وفريد

طريقة عمل تتبيلة الدجاج التركية الرهيبة ألذ تتبيلة دجاج بطعم رائع وفريد، نقدم اليوم إليكي سيدتي أكثر تتبيلة ممتازة للدجاج والتي يطلبها السائحون بشكل كبير عند زيارتهم لتركيا. حيث تتعدد طرق تتبيل الدجاج المنزلية وتختلف من بلد لأخرى، ولكن تشتهر تتبيلة الدجاج التركية على وجه الخصوص بطعمها الفريد، لذا سوف نقدم اليوم طريقة سهلة لعمل ألذ وأشهي تتبيلات الدجاج التركية التي يتم تقديمها في المطاعم هناك.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج التركية

لتحضير تتبيلة الدجاج التركية قومي بتجهيز مقدار كيلو ونصف من صدور الدجاج، كوب كبير من الزبادي، 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (أو أي زيت نباتي)، عصير ليمونة بمقدار 3-4 ملاعق من عصير الليمون الحامض، فص ثوم مفروم، والتوابل عبارة عن ملعقة ونصف من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، ملعقة صغيرة من السماق (اختياري)، نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة التركية

يتم تحضير مقدار صدور الدجاج ويمكنك إستخدام الأوراك ثم يتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم وتترك جانباً، ثم يتم تحضير وعاء مناسب ويضاف إليه مقدار كلا من الزبادي، معجون الطماطم، زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المفروم وأيضاً التوابل المسبوق ذكرها ثم يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ويمكنك إضافة القليل من الماء عند الحاجة لذلك. يتم إضافة قطع الدجاج التي تم تقطيعها ثم يتم مزج قطع الدجاج مع التتبيلة جيداً، وعند ملاحظة انه تم توزيع التتبيلة على قطع الدجاج جيداً يتم تغطية الوعاء ببلاستيك غذائي ويوضع في الثلاجة حتى الصباح حيث يفضل ترك قطع الدجاج في التتبيلة أطول فترة ممكنة.

يتم تحضير الأسياخ الخشب ثم يتم نقعها في ماء حوالي نصف ساعة، يتم بعد ذلك وضع مكعبات الدجاج في الأسياخ ويمكنك وضع فلفل ألوان أو بصل، ثم يتم تحضير قالب بحوافٍ عالية نوعا ما ثم يتم رص أسياخ الدجاج، وفي قاع قالب التحضير يتم وضع ملعقتين أو ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء، ثم يوضع القالب في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة، وفي آخر دقيقتين يتم فتح الشواية ليأخذ الدجاج اللون المشوي من الجانبين، بعد ذلك تغلق النار ثم تقدم مع أرز أصفر وسلطة.