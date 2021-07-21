طريقة عمل خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة في يومين كبياض الثلج

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خلطة صابون الغار والليمون ، تعتبر من الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة، وتتكون هذه الخلطة من مكونات طبيعية وفعالة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، حيث أن بعض كريمات التفتيح تؤثر على البشرة لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة وغير مفيدة، ودائماً تهتم بعض الفتيات والسيدات على الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل خلطة صابون الغار والليمون
تتكون هذه الخلطة لتفتيح البشرة من بعض المكونات الفعالة وهي كالتالي:-
- صابونة الغار.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- وعاء زجاجي فارغ.
- برطمان زجاجي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء وتبشر به صابونة الغار، ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الماء المغلي على الصابون ونقلب جيداً.
- نضع هذا الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب مبشور الصابون جيداً.
- بعد أن ذابت الصابون وأصبحت سائلة نضيف عليها ثلاث ملاعق من عصير الليمون وملعقتين من زيت اللوز الحلو.
- نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات معاً ثم نحفظها في برطمان زجاجي محكم الغلق.
خطوات استخدام هذه الخلطة
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة كيفية استخدام هذه الخلطة وهي كالتالي:-
- ننظف البشرة بقطعة من القطن التي تحتوي على ماء ساخن لتفتيح مسام البشرة.
- نستخدم فرشاة ناعمة وندهن الوجه بالخلطة جيداً، ونتركها على الوجه لمدة ربع ساعة حتي تجف.
- ندهن الخلطة بحركة دائرية حتى تمتص البشرة هذه الوصفة، ونتركها عشر دقائق أخر.
- ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نغسله بالماء البارد حتى تغلق المسام.
- رطبي البشرة بالمركب المفضل والمناسب لبشرتك.
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خلطة صابون الغار والليمون ، تعتبر من الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة، وتتكون هذه الخلطة من مكونات طبيعية وفعالة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، حيث أن بعض كريمات التفتيح تؤثر على البشرة لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة وغير مفيدة، ودائماً تهتم بعض الفتيات والسيدات على الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل خلطة صابون الغار والليمون
تتكون هذه الخلطة لتفتيح البشرة من بعض المكونات الفعالة وهي كالتالي:-
- صابونة الغار.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- وعاء زجاجي فارغ.
- برطمان زجاجي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء وتبشر به صابونة الغار، ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الماء المغلي على الصابون ونقلب جيداً.
- نضع هذا الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب مبشور الصابون جيداً.
- بعد أن ذابت الصابون وأصبحت سائلة نضيف عليها ثلاث ملاعق من عصير الليمون وملعقتين من زيت اللوز الحلو.
- نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات معاً ثم نحفظها في برطمان زجاجي محكم الغلق.
خطوات استخدام هذه الخلطة
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة كيفية استخدام هذه الخلطة وهي كالتالي:-
- ننظف البشرة بقطعة من القطن التي تحتوي على ماء ساخن لتفتيح مسام البشرة.
- نستخدم فرشاة ناعمة وندهن الوجه بالخلطة جيداً، ونتركها على الوجه لمدة ربع ساعة حتي تجف.
- ندهن الخلطة بحركة دائرية حتى تمتص البشرة هذه الوصفة، ونتركها عشر دقائق أخر.
- ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نغسله بالماء البارد حتى تغلق المسام.
- رطبي البشرة بالمركب المفضل والمناسب لبشرتك.
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