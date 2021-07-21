ماهي أسباب متلازمة كوشينغ وما أعراضها

متلازمة كوشينغ دوت الخليج اضطراب يحدث عندما يفرز الجسم الكثير من هرمون الكورتيزول "هرمون التوتر" على مدى فترة طويلة من الزمن، ولهذه الحالة الصحية أعراض قد لا تظهر لدى المرضى إلا في الحالات المتقدمة ووجود بعض العوامل الأخرى، ولذلك يصعب تشخيصها كما يصعب علاجها، وعن أعراضها وأسبابها نتعرف عليها في التالي

أعراض متلازمة كوشينغ:

لا يعاني كل شخص مصاب بمتلازمة كوشينغ من الأعراض التالية، مما يجعل من الصعب اكتشافها، وهي:

زيادة في الوزن.

نحف في الذراعين والساقين.

الوجه المستدير.

الشعر الزائد لدى النساء على الوجه والرقبة و البطن.

زيادة الدهون حول الرقبة.

نتوء دهني بين الكتفين.

تعب عام في الجسم.

ظهور الكدمات على الجسم.

ظهور علامات تمدد أرجوانية واسعة على البطن والثدي والوركين وتحت الإبط.

ضعف عام في العضلات.

اضطرابات في الحيض وتغير في مدته.

نقص في الخصوبة مع انخفاض الاهتمام بالجنس لدى الرجال وحدوث مشاكل في الانتصاب.

أسباب متلازمة كوشينغ:

الاستخدام طويل الأمد وبجرعات عالية لبعض الأدوية، ومنها:

أدوية علاج الربو .

أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

أدوية تثبيط جهاز المناعة بعد زراعة الأعضاء لمنع الجسم من رفض العضو الجديد.

الإصابة بالأورام يسبب زيادة في إفراز الجسم للكورتيزول، مثل أورام الغدة النخامية والغدة الكظرية وأورام الرحم والرئتين وغيرها.

طرق تشخيص متلازمة كوشينغ:

فحص مستويات هرمون الكورتيزول في الدم عن طريق عن من التحاليل ومنها تحاليل البول وتحاليل الدم.

فحص مستويات هرمونات الجسم.

البحث عن أي أورام في الجسم.

تصوير حجم وشكل الغدة النخامية والغدة الكظرية والبحث عن الأورام بهما.

طرق علاج متلازمة كوشينغ:

يعتمد العلاج على المسبب المرضي وقد يشمل الطرق التالية:

الجراحة والتي تركز على إزالة الأورام.

العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

الأدوية المخفضة للكورتيزول.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.