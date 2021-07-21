طريقة عمل طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن أشهى أطباق العيد

طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن، من أجمل الأطباق التي يتم تحضيرها في عيد الأضحى المبارك، وهو من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية، ويفضلون تناوله بكثرة وخاصة باللحم الضأن أو لحم الماعز الشهي، فهو يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية المتعددة مثل المعادن، والبروتينات، والألياف الطبيعة التي تمد الجسم بالطاقة، ويحتوي على البهارات والتوابل التي تزيد من حلاوة طعمة وتجعله شهي وجميل، وهو أكلة عربية مشهورة ويتم إعدادها في المنزل بكل سهولة ولا تتطلب مجهود في تحضيرها، وتقدم دائماً بجانب الخبز البلدي والأرز المعمر، وهناك وجبات أخرى مشهور في السعودية ويتم عملها باللحم الضأن مثل المفطح السعودي الذي يعتبر من الأكلات الشعبية بالمملكة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن وطعم مفيش أحلى من كده بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل طبق شهي وجميل يليق بسفرة الغداء في عيد الأضحى وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم الضأن المقطع شرائح رفيعة الحجم.

ملعقتين من الزيت النقي.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مقطعة إلي شرائح رفيعة.

فلفل ألوان مقطع حلقات رفيعة.

ملعقتين من الصلصة المركزة.

رشه صغيرة من الحبهان المطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضيف إليها الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. نضيف شرائح اللحمة ونقلب من حين لأخر حتى يخرج منها الماء، ثم نضيف إليها التوابل والبهارات والحبهان ونقلبها جيدًا، ثم نغطيها ونتركها على النار حتى تجف جيداً من الماء. نقوم بإضافة شرائح الفلفل، وشرائح البصل ونقلبهم مع بعض حتى تذبل المكونات تماماً. نغطي المقلقل ونتركه على نار هادئة حتى ينضج تماماً، ثم نرفع الطبق من على النار ونتركه جانباً. نحضر طبق التقديم ونضع عليه اللحم، ونقدمه بجوار طبق من الأرز أو الخبز البلدي وبالهناء والشفاء.

فوائد طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها طبق المقلقل السعودي وهى كما يلي:-