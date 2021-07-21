‏اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم لجميع اللحوم بتكات الحاتى الخطيرة

اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم ، خلطه المشاوي هي تعتبر من ضمن الأشياء أو العناصر الأكثر أهمية والتي يجب دائما ان تقوم باستخدامها في بعض المشويات، كما يتناول المشويات عدد كبير في جميع أنحاء العالم يرغبون دائما في تناول المشويات بجميع أنواعها إذا كان اللحوم المشوية أو الفراخ المشوية ولكن من ضمن الاساسيات ايضا تعتبر هي الخلطة التي يجب دائما أن نقوم بتحضير داخل المنزل، بطريقة مميزة لكي تعطي نكهه مختلفه تماما للحوم ومذاق رائع جدا يرغب فيه الكثيرون. اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم المقادير 2 بصل شرائح.

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقتان من الكبابه الصيني.

نصف ملعقة من الكاري.

ملعقتان من الخل الأبيض. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع ثم نقوم باضافة البصل ونبدأ بعد ذلك بعصر الطماطم بأيدينا .

ونضع الخل بعد ذلك ثم نقوم باضافة جميع أنواع التوابل التي تحدثنا عنها من البصل البودر والملح والفلفل الاسود والكبابه الصيني والكاري والزعتر المطحون.

نقوم بوضع الفراخ في هذه التتبيلة لمدة يوم كامل ويجب ايضا نقوم بتركها في الثلاجة لأكثر وقت ممكن ثم نقوم بتجهيز الفحم.

نبدأ بوضع الفراخ و نقوم بشويها بالطريقة المعتادة. طريقة تحضير سلطة المشاوي واللحوم المقادير كمية اللحم التي ترغب فيها.

ملعقتين من المسترده.

مع ملعقة كبيرة من الكاتشب.

2 بصلة مفرومة.

ملعقتين من الصوص الصويا.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

نصف ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

الجزر المبشور. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع كمية قليلة من الخل على اللحوم التي تتواجد لدينا لكي نتخلص من البكتيريا التي تتواجد بها.

ثم نقوم بتحضير وعاء واسع و ونضف فيه التتبيله من الحبهان المطحون مع ملعقة من الزبادي والفلفل الاسود و الكباب الصيني والملح ثم نضع صوص الصويا ودبس الرمان.

وباقي التوابل الاخرى ثم نقوم باضافة اللحم.

يترك هذا المزيج في الثلاجة لمدة خمس ساعات او اكثر حسب المدة التي تتوفر لديكي.

ثم قومي بوضعها على الجريل أو الشواية، أو بالطريقة التي ترغب فيها وسوف تشعرين بالطعم والرائحة المميزة عند استخدامك لهذة تتبيله. اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم الوسوم

اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم ، خلطه المشاوي هي تعتبر من ضمن الأشياء أو العناصر الأكثر أهمية والتي يجب دائما ان تقوم باستخدامها في بعض المشويات، كما يتناول المشويات عدد كبير في جميع أنحاء العالم يرغبون دائما في تناول المشويات بجميع أنواعها إذا كان اللحوم المشوية أو الفراخ المشوية ولكن من ضمن الاساسيات ايضا تعتبر هي الخلطة التي يجب دائما أن نقوم بتحضير داخل المنزل، بطريقة مميزة لكي تعطي نكهه مختلفه تماما للحوم ومذاق رائع جدا يرغب فيه الكثيرون. اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم المقادير 2 بصل شرائح.

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقتان من الكبابه الصيني.

نصف ملعقة من الكاري.

ملعقتان من الخل الأبيض. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع ثم نقوم باضافة البصل ونبدأ بعد ذلك بعصر الطماطم بأيدينا .

ونضع الخل بعد ذلك ثم نقوم باضافة جميع أنواع التوابل التي تحدثنا عنها من البصل البودر والملح والفلفل الاسود والكبابه الصيني والكاري والزعتر المطحون.

نقوم بوضع الفراخ في هذه التتبيلة لمدة يوم كامل ويجب ايضا نقوم بتركها في الثلاجة لأكثر وقت ممكن ثم نقوم بتجهيز الفحم.

نبدأ بوضع الفراخ و نقوم بشويها بالطريقة المعتادة. طريقة تحضير سلطة المشاوي واللحوم المقادير كمية اللحم التي ترغب فيها.

ملعقتين من المسترده.

مع ملعقة كبيرة من الكاتشب.

2 بصلة مفرومة.

ملعقتين من الصوص الصويا.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

نصف ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

الجزر المبشور. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع كمية قليلة من الخل على اللحوم التي تتواجد لدينا لكي نتخلص من البكتيريا التي تتواجد بها.

ثم نقوم بتحضير وعاء واسع و ونضف فيه التتبيله من الحبهان المطحون مع ملعقة من الزبادي والفلفل الاسود و الكباب الصيني والملح ثم نضع صوص الصويا ودبس الرمان.

وباقي التوابل الاخرى ثم نقوم باضافة اللحم.

يترك هذا المزيج في الثلاجة لمدة خمس ساعات او اكثر حسب المدة التي تتوفر لديكي.

ثم قومي بوضعها على الجريل أو الشواية، أو بالطريقة التي ترغب فيها وسوف تشعرين بالطعم والرائحة المميزة عند استخدامك لهذة تتبيله. اسرار تتبيلة المشاوى‏ الجبارة مثل اشهر شيفات العالم

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