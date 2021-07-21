 طريقة عمل كبدة الخروف في الفرن قدميها لأسرتك في العيد

معكم طريقة تحضير كبدة الخروف في الفرن تعد من احلي الأكلات الشهية، ويكثر من تحضيرها على المائدة في البلاد الشرقية كبدة الخروف غنية بالقيمة الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، وتعد نظام غذائي متكامل للأفراد الذين يتبعون حمية غذائية و مصدر أساسي للبروتين الحيواني وعناصر اخرى كثيرة مفيد لصحة الجسم، لذا يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كبدة الخروف بكافة أشكال الطهي فمنها الكبدة المشوية في الفرن أو على الفحم أو المقلية أو مطهية بالتوابل ومزيج من الخضار برائحة ونكهة مميزة وجميلة.

طريقة عمل كبدة الخروف ومكوناته

مكونات:-

1 كيلو كبده خروف.

2 حبه بصل مفرومه فرم ناعم.

مقدار اربع فصوص ثوم المقطع.

عدد 2 قرن فلفل اخضر مفروم.

نحضر اربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 حبة كبيرة فلفل اخضر مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من( الكزبرة الجافة- بهارات مشكلة- كمون مطحون- شطه- ملح).

الخطوة الأولي نبدأ بغسل الكبدة ثم توضع في مصفاة حتى تصفى المياه الزائدة منها. نبدأ في تقطيع الكبدة على شكل شرائح متوسطة الحجم. نضع كل من الشطه والفلفل والكزبرة والكمون فوق شرائح الكبدة. نجهز اربع قطع من ورق الألومنيوم و صينية حبز واسعة. نصع مقلاة سمكية من الصاج فوق النار وبها زيت حتى يسخن جيدا. ثم نضع شرائح الكبدة فوق الزيت الساخن وتكون النار شديدة حتى تحتمر الكبدة فقط ولا تنضج. نأخذ شرائح الكبدة بعد أن احتمرت ونضعها فوق قطع الالمومنيوم. في المقلاة نفسها الصاج يضاف البصل مع التقليب ليذبل ويصبح لونه ذهبي ثم يضاف الثوم والفلفل الحار والفلفل الحلو البصل ثم نحرك جميع المكونات مع بعضها. نبدأ في وضع الخضار على قطع الكبدة في الأمونيوم ونغلق الالمونيوم برفق على الكبده والخضروات وتوضع في الصينية.

طريقة تحضير كبدة الخروف المشوية في الفرن

اشعلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية و بعد أن تسخن نضع صينية الكبدة في الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة و تقدم الكبدة في طبق التقديم وهي ساخنة بجانب السلطات المختلفة والأطعمة الأخري وبالهناء والشفاء.

ملحوظة:-

يتم وضع الكبدة على نار ساخنة في المقلاة لكي تأخذ صدمه ولا تخرج منها سوائل في الفرن أثناء النضج.