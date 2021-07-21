طريقة عمل الفتة باللحم أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك بمختلف مكوناتها الشهية

طريقة عمل الفتة باللحم الشهية والمحببة لدى الجميع، فهي من الوصفات الطيبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضلها خلال فترات الأعياد ويصفها بالبركة، ويُعد أصل الفتة هو الثريد، والذي يعتمد في مكوناته على اللحم والمرق والخبز، وإنتشر الثريد في العالم العربي ليكتسب نكهات مختلفة ومكونات متنوعة تختلف من بلد إلى أخرى، فبعض البلاد أضافت لها الأرز ليصبح من الوصفات الرئيسية التي تميز البلد عن غيرها، والبعض أضاف لها القمح باعتباره أعلى في القيمة الغذائية من الأرز، وفيما يلي طريقة إعداد الفتة الشهية باللحم، وتفاصيل التحضير خطوة بخطوة بإعتبارها من أشهر وصفات العيد الأضحى.

طريقة عمل الفتة باللحم

تنقسم مراحل إعداد وتحضير الفتة إلى ثلاثة مراحل، مرحلة طهي اللحم، مرحلة طهي الأرز الخاص بها، مرحلة طهي الصلصة الشهية والتي تمنحها المذاق الغني والفريد، وتتنوع مكونات وصفة الفتة اللذيذة لتصبح بذلك من الوجبات المتكاملة عالية القيمة الغذائية، فهي من أروع وصفات اللحوم كطبق رئيسي إذا ما أُضيف إليها أي نوع من أنواع السلطات الغنية والمُغذية، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات الموجودة باللحم، والفيتامينات والمعادن بالمرق، بالإضافة إلى نسبة من الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على مستوى الطاقة المناسب، وفيما يلي طريقة تحضيرها وإعدادها.

1 كيلو لحم النوع المفضل لكم

بصلة مقطعة مكعبات

3 ورقات لورى أو غار

فص ثوم مقطع بالطول

ملح

فلفل أسود

خبز شامي أو حسب الرغبة

ملعقة سمن

طريقة إعداد اللحم للفتة

خطوات طهي اللحم

نحضر وعاء كبير فيه ماء وتوضع على النار تترك حتى تغلى نضيف اللحم.

يُضاف البصل المقطع، ورق لورى أو الغار، الفلفل الأسود، فص الثوم.

تترك لتغلي وحينها نهدئ النار حتى ينضج اللحم ومن ثم يُضاف لها الملح.

تستكمل مرحلة الطهي تمام النضج.

يُنشل اللحم من المرق ويوضع في صنية مدهونة بالسمن نرش عليها قليل من الملح، الفلفل، والقليل من السمن أعلاها.

توضع في الفرن تحت الشواية حتى تكتسب الحُمرة الشهية.

تسخن حلة على النار بها 2 ملعقة سمن أو زيت نضيف بعد ذلك الأرز المغسول.

يحمص قليل في السمن دون أن يغير لونه.

يُضاف له 2 كوب مرقة لحم.

يضاف إليه الملح والفلفل، مع استمرار التقليب.

تُهدأ النار قليلًا لحين تمام نضجه، ومن ثم هو جاهز للتقديم.

2 كوب عصير طماطم

ملعقة صلصة حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

ملعقة كبيرة خل

3 فصوص ثوم مفروم

سمن أو زيت

طريقة عمل أرز الفتةطريقة عمل الصلصة وصوص الدقة

الخطوات

يُحضر وعاء طهي نضع السمنة أو الزيت حسب الرغبة ثم يُضاف الثوم المهروس.

يُقلب حتى يذبل الثوم، ومن ثم تُضاف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، وملعقة كبيرة من الخل.

يُترك الخل يغلي قليل ثم نضيف بعد ذلك الصلصة، الملح، الفلفل، عصير الطماطم.

تترك على نار متوسطة حتى تغلي وبعدها تهدأ النار قليلًا، تترك حتى يثقل قوامها، يتم النضج.

يُحضر وعاء للطهي صغير، تُضاف ملعقة سمن او زيت، 2 حبة ثوم مهروس نقلب حتى يذبل.

يُضاف له ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، ملعقة كبيرة خل، تترك تغلي قليلًا.

يُضاف 2 كوب مرقة، وها هي جاهزة.

يوضع وعاء عميق على النار به ملعقة سمن، فص الثوم المفروم، ويُقلب قليلًا.

يضاف الخبز ونقلبه بإستمرار على نار متوسطة حتى يأخذ لون خفيف، وبعد أن يصل إلى درجة التحميص يُضاف له القليل من الفلفل الأسود مع استمرار التقليب.

نخرج اللحم من الفرن نضع عليه عدد 2 مغرفة من المرق، والقليل من الفلفل الأسود والملح؛ حتى تمنحك نكهة الشواء على الفحم.

نحضر طبق كبير أو سرفيس لتقديم الفتة.

نضع الخبز المحمص في طبق التقديم يُضاف له القليل من صوص الدقة.

نضيق القليل من صلصة الفتة على العيش ثم نضيف الأرز.

نضع باقى الصلصة على الأرز.

ترص اللحمة على الفتة وتقدم ساخنة بالهنا.

خطوات تقديم الفتة باللحم الشهية