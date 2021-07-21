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جدة - رحاب عباس الأربعاء,21 تموز (يوليو) 2021 - 10:40
مشروبات صحية للتخلص من الدهون بعد تناول لحم العيد، ليست العصا السحرية ولا نستهدف من خلالها التشجيع على تناول اللحوم في عيد الأضحى بالطريقة العشوائية أو المبالغة في تناولها، على أمل أن هناك مشروبات صحية ستذيب الدهون المتراكمة.
لكن هدفنا هو تحفيز عملية الأيض للتخلص من دهون الجسم بصفة عامة، خصوصا بعد تناول لحم العيد بفترة لا تقل عن 30 دقيقة وليس قبل ذلك، كي يستفيد الجسم من فوائد اللحوم المطهوة بالشكل الصحي سواء المشوية أو المسلوقة، والمتناولة بالكميات المعتدلة التي لا تتعدى القطعتين متوسطي الحجم في الوجبة الرئيسية خلال أيام عيد الأضحى.
من ناحية أخرى، نحذر من الإفراط في تناول لحم الضأن واللحوم الدسمة على وجه الخصوص، لتفادي أضرارها المتنوعة على المدى الطويل، كما نؤكد على مضغ اللحوم حتى الذوبان وقبل البلع، كذلك يفضل تناولها مع أطباق السلطات الغنية بالخضروات الورقية الداكنة، لتحسين عملية الهضم ومنع تكوين الدهون الضارة على الدوام وليس في عيد الاضحى فقط.
من هذا المنطلق، تعرفي عزيزتي على أفضل مشروبات صحية للتخلص من الدهون بعد تناول لحم العيد، بناء على توصيات استشاري التغذية باسم شوقي من جدة.
مشروبات صحية للتخلص من الدهون
أكد دكتور شوقي، أن الجسم يجب أن يستفيد من فوائد اللحوم المطهوة بالشكل الصحي والخالية من الدهون الضارة، إذ نجد أن الإعتدال في تناول اللحوم بصفة عامة وليس في عيد الأضحى فقط، يقي الجسم من الإصابة بالأمراض المتنوعة وعلى رأسها مرض النقرص، ارتفاع معدل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي سيساهم ذلك في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص.
لذا ينصح بضرورة تناول اللحوم بكميات قليلة على الدوام، كذلك تجنب شرب الماء أو المشروبات الصحية مباشرة بعد الوجبات التي تحوي اللحوم، كي يستطيع الجسم الحفاظ على دورته الصحية في هضمها والاستفادة من فوائدها.
أما عن المشروبات الصحية الفعالة للتخلص من دهون الجسم المتراكمة، والتي ينصح بشربها بعد الوجبة الرئيسية لعيد الأضحى بمدة لاتقل عن 30 دقيقة، وخصوصا التي تحوي اللحم الدسم، فهي:
- مشروب الشاي الأخضر الخالي من السكر، يحوي مضادات الأكسدة الفعالة والكفيلة بحرق الدهون غير المفيدة للجسم بعد تناول لحم العيد، لذا ينصح بتناول كوب من الشاي الأخضر المزود بأوراق النعناع الطازج 3 مرات على مدار اليوم في عيد الأضحى.
- مشروب القهوة الخالية من السكر، يلعب دور هام في تحفيز عملية الأيض لحرق هون الجسم بعد تناول اللحوم بصفة عامة، فقد أثبتت الدراسات المتنوعة قدرة مشروب القهوة السادة على تعزيز حرق الدهون والحفاظ على الوزن من دهون تراكم الدهون ببمناطق الجسم المتفرقة، لذا يفضل تناول فنجانين من القهوة السادة على مدار اليوم في عيد الأضحى.
- مشروب القرفة والليمون، إحدى المشروبات الصحية التي تعمل على تخلص الجسم من السموم بعد تناول لحم العيد، لذا ينصح بشرب 3 أكواب على مدار اليوم في عيد الأضحى.
- مشروب الكمون الطازج الخالي من السكر، من أفضل المشروبات المساهمة في التخلص من الدهون بعد تناول لحم العيد، لذا ينصح بشرب كوب من الكمون المغلي والمصفى يوميا خلال أيام العيد.
- مشروب الشاي الأحمر الخالي من السكر، يرفع معدل التمثيل الغذائي ويساهم في حرق الدهون المتراكمة بعد تناول لحم العيد، لذا استفيدي منه بشرب بعد الوجبات الرئيسية بمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- مشروب الماء البارد والليمون، يمكنك تناوله قبل تناول لحم العيد، بمدة لاتقل عن 15 دقيقة، فهو يساهم في كبح الشهية والتخلص من دهون وسموم الجسم.
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