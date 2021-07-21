مشروبات صحية للتخلص من الدهون بعد تناول لحم العيد، ليست العصا السحرية ولا نستهدف من خلالها التشجيع على تناول اللحوم في عيد الأضحى بالطريقة العشوائية أو المبالغة في تناولها، على أمل أن هناك مشروبات صحية ستذيب الدهون المتراكمة.

لكن هدفنا هو تحفيز عملية الأيض للتخلص من دهون الجسم بصفة عامة، خصوصا بعد تناول لحم العيد بفترة لا تقل عن 30 دقيقة وليس قبل ذلك، كي يستفيد الجسم من فوائد اللحوم المطهوة بالشكل الصحي سواء المشوية أو المسلوقة، والمتناولة بالكميات المعتدلة التي لا تتعدى القطعتين متوسطي الحجم في الوجبة الرئيسية خلال أيام عيد الأضحى.

من ناحية أخرى، نحذر من الإفراط في تناول لحم الضأن واللحوم الدسمة على وجه الخصوص، لتفادي أضرارها المتنوعة على المدى الطويل، كما نؤكد على مضغ اللحوم حتى الذوبان وقبل البلع، كذلك يفضل تناولها مع أطباق السلطات الغنية بالخضروات الورقية الداكنة، لتحسين عملية الهضم ومنع تكوين الدهون الضارة على الدوام وليس في عيد الاضحى فقط.

من هذا المنطلق، تعرفي عزيزتي على أفضل مشروبات صحية للتخلص من الدهون بعد تناول لحم العيد، بناء على توصيات استشاري التغذية باسم شوقي من جدة.

مشروبات صحية للتخلص من الدهون

أكد دكتور شوقي، أن الجسم يجب أن يستفيد من فوائد اللحوم المطهوة بالشكل الصحي والخالية من الدهون الضارة، إذ نجد أن الإعتدال في تناول اللحوم بصفة عامة وليس في عيد الأضحى فقط، يقي الجسم من الإصابة بالأمراض المتنوعة وعلى رأسها مرض النقرص، ارتفاع معدل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي سيساهم ذلك في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص.

لذا ينصح بضرورة تناول اللحوم بكميات قليلة على الدوام، كذلك تجنب شرب الماء أو المشروبات الصحية مباشرة بعد الوجبات التي تحوي اللحوم، كي يستطيع الجسم الحفاظ على دورته الصحية في هضمها والاستفادة من فوائدها.

أما عن المشروبات الصحية الفعالة للتخلص من دهون الجسم المتراكمة، والتي ينصح بشربها بعد الوجبة الرئيسية لعيد الأضحى بمدة لاتقل عن 30 دقيقة، وخصوصا التي تحوي اللحم الدسم، فهي: