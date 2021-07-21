وصفة الفازلين لإزالة الشعر من منطقة العانة نهائيا وبدون الم

مشكلة الشعر تعاني منها كل فتاة وسيدة، إذ أنهن دائماً يبحثن عن طرق إزالة الشعر من جسمهن بدون ألم وبأسهل الوصفات والطرق، وذلك ليظهرن بمظهر أجمل لإظهار أنوثتهن، وفيما يلي وصفة الفازلين في إزالة الشعر الزائد وذلك من منطقة العانة بالتحديد، فقط قوموا بمتابعة تلك المقالة للنهاية لتتعرفوا على كل ما يخص هذه الوصفة.

استخدمي وصفة الفازلين لكي تقومي بإزالة الشعر من منطقة العانة

إن العملية الخاصة بإزالة الشعر الزائد وبالتحديد منطقة العانة تُحدث ألم شديد، لكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها إزالة الشعر طبيعياً، إذ أن من ضمن هذه الطرق هو استخدام الفازلين لمنطقة العانة، وفيما يلي كافة المكونات الخاصة بتلك الوصفة وكذلك الخطوات كلها بالتفصيل إليكِ سيدتي حتى لا تقومي بالبحث كثيراً.

كركم “ملعقة”.

حليب بودرة “٣ ملاعق”.

حمص مطحون “ملعقة”.

فازلين “ملعقة”.

في البداية قومي بإحضار وعاء لكي تضعي به كلاً من الكركم والحمص المطحون، ومعه الفازلين، وبعد ذلك قومي بتقليبهم.

أما الخطوة الثانية قومي بإضافة الحليب البودرة، مع مواكبة التحريك، وذلك إلى أن يتم تجانس كل المكونات معاً.

بعد ذلك قومي بدهن المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها بهذا الخليط الذي قمتِ بإعداده، ويكون بنفس الاتجاه الذي ينمو الشعر به.

اتركي الخليط قليلاً على المنطقة وذلك إلى أن يجف تماماً.

ومن ثم قومي بإزالة طبقة الفازلين وهذا عكس اتجاه نمو الشعر.

قومي بغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر.

كرري هذه العملية الخاصة بإزالة الشعر بواسطة لفازلين كل أسبوع، ومن ثم سيختفي الشعر تدريجياً، وسوف تضعف بصيلات الشعر.

ينبغي أن تقومي بدهن المنطقة بأي كريم مرطب وذلك بعد أن تزيلي الشعر في الحال، وذلك لكي تتجنبي ظهور أي حبوب على البشرة.

لا بد من مواكبة استعمال تلك الطريقة إلى أن تحصلي على نتيجة مذهلة.

لا يتم غسل المنطقة التي سوف يُزال منها الشعر بأي صابون لكي لا يحدث أي التهابات بالجلد.

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