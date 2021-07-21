طريقة عمل الكبه السورية من أكثر الأكلات التي تبحث عنها النساء، لأنها من أشهر الأكلات السورية التي تفضلها الكثير من الأسر العربية في جميع أنحاء العالم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث ترغب النساء في تقديم أصناف متنوعة من اللحوم، لذلك تعد الكبة السورية من أفضل الأطباق التي تقدم في الأعياد والمناسبات.

طريقة عمل الكبة السورية

مع اقتراب عيد الأضحى تبحث الكثير من النساء عن طرق كثيرة متنوعة لأعداد اللحوم بأشكال مختلفة، ومنها الكبة السورية التي تتكون من خليط من البرغل واللحم المفروم، حيث ترغب النساء اعددها بطريقة ناجحة مثل الجاهزة.

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

كيلو من البرغل المنقوع.

معلقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة أسود.

نقوم بنقع البرغل لمدة نصف ساعة.

أثناء نقع البرغل نقوم بوضع البصل المفروم في مقلاه على النار بها القليل من الزيت وتقلب حتى تذبل وترفع مت على النار ونتبل اللحم بالملح والفلفل.

ثم نقوم بإضافة اللحم إليها ويخلط جيدا.

وبعد أن يكون مرت مده النقع مرت نضع على البرغل جميع البهارات.

ثم نقوم بوضع البرغل في محضر الطعام وبخلط جيدا حتى يشبه العجينة.

نقوم بتشكيل البرغل على الشكل المعروف للكبة ونقوم بحشوة باللحم المفروم.

وتغلق جيدا حتى يتم الانتهاء من الكمية.

تقلى في زيت غزير حتى يتم السوى.

توضع في طبق التقديم وتزين ببعض أوراق البقدونس وتقدم.

مكونات عمل الكبة السوريةطريقة تحضير الكبة السوريةطريقة أخرى لعمل الكبة السورية

توجد العديد من الطرق المختلفة في اعداد الكبة السورية، ولكنها لم تختلف في الطعم كثيرا ومنها ما يلي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البرغل المنقوع.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملح وفلفل أسمر.

معلقة صغيرة من بهارات اللحمة.

لحمة مفرومة معصجة الحشو.

نقوم بوضع البرغل واللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل والبصل في محضر الطعام ويتم خلطهم جيدا حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

نقوم بتشكيل الكبة وحشوة باللحم المفروم.

تقلى في زيت غزير وتقدم ساخنة.

طريقة تحضير الكبة السوري