طريقة عمل اللحمة المشوية بطعم أحلي من المطاعم والسر في تتبيلة اللحمة

طريقة عمل اللحمة المشوية، اللحوم المشوية من اشهر واشهي انواع اللحوم تناولها علي مائدة الطعام أثناء المناسبات والعزائم العائلية، وعادة ما تكون أطباق اللحوم الشواء مناسبة جيدة للالتقاء بالعائلة والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى، ولكن يتوجب علينا أن نكون حذرين وأن نكون أكثر حرصًا عند شواء اللحوم بالطريقة الخاطئة، فهناك بعض الأساسيات الصحية التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار والتي تتيح لك تناول وجبة مثالية، ولذيذة دون أي مشاكل صحية أخرى لأي من أفراد الأسرة مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وسوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني، طريقة عمل اللحمة المشوية فهذه الطريقة جديدة لشواء اللحوم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل اللحمة المشوية بالمنزل

حذرت بعض الدراسات من تناول اللحوم المشوية بطريقة خاطئة؛ وذلك لاحتوائها على مركبات مسرطنة ضارة بالصحة، إلا أن هذه التحذيرات ليست دقيقة تمامًا، فهي آمنة لشوي اللحوم في المنزل، وذلك من خلال مراعاة قواعد السلامة عند شواء اللحمة، ويمكنك أيضاً بهذه الطريقة شوي الخضروات الطازة فهيا نتعرف علي طريقة اللحمة المشوية.

كيلو من اللحمة المقطعة إلى قطع متساوية الحجم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، أو السبع بهارات.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج .

ملعقة صغيرة من الكاتشب الحار.

ثلاث ملاعق من المايونيز.

ثلاث ملاعق من الماستردة.

كوب ونصف الكوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

أربع ملاعق كبيرة من السفن آب.

نقوم بغسل قطع اللحم بالماء جيداً، ثم نجففها بمناديل المطبخ. نخلط جميع المقادير السابقة مع بعضها جيداً، ثم نضيف اليه السفن آب، ثم نضع اللحم بالخلطة، ونقلبها حتى تتجانس التتبيلة ونتركها لمدة ساعة أو أكثر. يتم وضع الفحم في جريل عميق ويتم اشعاله حتى يصبح لونه أحمراً. نضع اللحم المتبل علي أسياخ الشواء، ثم نضع الأسياخ على الفحم المشتعل، ونقلبه بين كل حين حتى ينضج اللحم ويصبح لونه بني.

مكونات تتبيلة اللحمة المشويةطريقة شوي اللحوم بالمنزلطريقة التقديم

قم بوضع البقدونس المفروم في طبق التقديم ثم نضع فوقه اللحمة المشوية، ويمكن تقديم البطاطس المشوية بجانبه، والسلطة الخضراء، أو سلطة الطحينة بالزبادي.

يجب مراعاة شواء اللحوم في الهواء وتنظيف اسياخ الشواء جيداً

قبل إشعال نار الشواء يجب وضع القليل من الزيت النباتي على الشواية والتأكد من أن الشواية بالفحم قد تم تسخينها جيدا لمدة 45 دقيقة.

قبل شواء اللحوم يجب إخراجه من الثلاجة وتركه لمدة ربع ساعة قبل الشواء، ويمكنك استخدام منقوع البصل في دهن اللحم كل فترة أثناء الشواء.

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