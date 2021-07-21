ما دوت الخليج فوائد خل التفاح على الصحة والجمال

تحفل بيوتنا بالعديد من مكونات وأصناف الطعام وتوابعها، مما تعد أساسية وهامة في تحضير أي من أطباق الطعام المعروفة في المنطقة العربية وحتى في العالم.

ومن هذه المكونات الهامة في مطبخنا، خل التفاح الذي يحتل صدارة أنواع الخل المستخدمة في تحضير المأكولات وحتى في تنظيف المنزل وغيرها من الاستخدامات الحياتية.

وخل التفاح هو الخل الذي نحصل عليه من التفاح، وقد عرف الإنسان خل التفاح منذ آلاف السنين. تم استخدامه بادئ الأمر في حفظ الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها، كما تم استخدامه كمطهر لما يتميز به من خاصية قوية في هذا المجال، وبذلك أخذ خل التفاح أهميته منذ عهد بعيد حتى ظهرت خصائصه العلاجية في العصر الحديث التي زادت من أهميته.

في موضوعنا اليوم، نسلط الضوء على أبرز فوائد خل التفاح الصحية والجمالية، لكننا نذكَر بضرورة الإستخدام المعتدل والتحذير من الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الحكيم لخل التفاح.

ما دوت الخليج فوائد خل التفاح على الصحة

نقل موقع صحيفة "الإمارات اليوم" عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مقالة هامة تناولت 9 فوائد جمة لاستخدام خل التفاح، لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وهذه الفوائد دوت الخليج التالية:

المساعدة على تحسين الهضم: إذ تحتوي الأطعمة المخمرة، ومنها خل التفاح غير المبستر، على بكتيريا صحية وصديقة للأمعاء تساعد في تعزيز عمل الجهاز الهضمي.

كما يمكن استخدام خل التفاح لعلاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم أو حرقة المعدة، كونه يثبط أحماض المعدة في حين يقاوم حمض الأسيتيك الموجود فيه البكتيريا الضارة.

تقوية جهاز المناعة: بحسب تقرير منشورة على Holland & Barrett، فإن البكتيريا الصحية الموجودة في خل التفاح تسهم في التعافي السريع في حالة المرض. وذلك بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا لـ ACV التي تحارب مسببات الأمراض في الجسم، مثل E-Coli وعدوى المكورات العنقودية والمبيضات البيضاء.

بحسب تقرير منشورة على Holland & Barrett، فإن البكتيريا الصحية الموجودة في خل التفاح تسهم في التعافي السريع في حالة المرض. وذلك بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا لـ ACV التي تحارب مسببات الأمراض في الجسم، مثل E-Coli وعدوى المكورات العنقودية والمبيضات البيضاء. خفض مستوى السكر في الدم: نشر موقع Holland & Barrett مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن فائدة خل التفاح فيما يخص سكر الدم، إذ يعمل حمض "الخليك" فيه على منع الإنزيمات في الجسم التي تساعد على هضم النشا. ونتيجة لذلك، لا تتقلب مستويات السكر في الدم بنفس القدر الذي يحصل بعد تناول الأطعمة النشوية مثل الخبز أو المعكرونة.

كما ان تناول حوالي 4 ملاعق صغيرة من خل التفاح بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات، يساعد كثيراً في وقف ارتفاع ضغط الدم. وكان استعراض عام 2017 للدراسات المنشورة في أبحاث مرض السكري والممارسات السريرية، أفاد بأن تناول الخل مع الوجبات يمكن أن يقلل التقلبات في الأنسولين وسكر الدم بعد تناول الطعام.

تحسين صحة القلب: ينصح مرضى القلب بتناول خل التفاح بشكل معتدل، لقدرته الفائقة على خفض الدهون الثلاثية التي تتسبب في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

كما يحتوي خل التفاح على ألياف البكتين، والتي تساعد على معادلة الكوليسترول الضار.

المساعدة في إنقاص الوزن: وجدت الأبحاث أن خل التفاح مفيد في إنقاص الوزن عند البعض، كونه يعزز الشعور بالشبع ويحول دون تهافت البعض على الإفراط في تناول الطعام.

وجدت الأبحاث أن خل التفاح مفيد في إنقاص الوزن عند البعض، كونه يعزز الشعور بالشبع ويحول دون تهافت البعض على الإفراط في تناول الطعام. زيادة كمية العناصر الغذائية المستهلكة: كون خل التفاح يعد كمنجم للمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، فيما أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير.

ما دوت الخليج فوائد خل التفاح الجمالية

كما الصحة، فإن الجمال مهم للمرأة بشكل خاص وللجميع بصورة عامة. ويقدم خل التفاح بعض الفوائد الجمالية نلخصها في التالي: