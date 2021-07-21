لو لسه محتارة وبتدوري على تصاميم مانيكير لموسم الصيف ، النهاردة هنشارك معاكم مجموعة مميزة من تصاميم المانيكير والوان الصيف الموضة السنة دي. تصاميم مانيكير لموسم الصيف: الصيف يعني الاجازات والانطلاق والبحر والالوان الزاهية ، والسنة دي تصاميم المانيكير والالوان منوعة جدا ما بين الالوان الزاهية, درجات الازرق المناسبة للبحر والشاطيء, الالوان النيود, الالوان الباستيل, والالوان النيون. مش هنتكلم كتير عن الالوان والتصاميم ، تعالوا نشوفها مع بعض بالصور. تصاميم مانيكير لموسم الصيف تصاميم مانيكير مبتكرة وتريندي في 2021

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