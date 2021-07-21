ألذ طعم هتدوقيه طريقة عمل كيك الزبادي الاقتصادي الهش بمكونات سهلة وبسيطة في دقيقتين

نشتهى دائماً تناول العديد من مأكولات الحلوة التي تعطي إحساس بالسعادة ولكن هذه المأكولات قد تؤدى إلى مشاكل في الهضم وحدوث انتفاخ و تعسو هضم لذلك يتجنبها البعض وبالأخص أصحاب مرض القولون، ولهذا وجدنا لكم كيكة الزبادي الهشة و اللذيذة والخفيفة على المعدة، هذه الكيكة من افضل انواع الحلويات التي يمكن تناولها في الصباح والمساء تندهشين من طعمها المميز وخفتها على المعدة، فهي تصنع بأبسط المكونات التي تتوفر في جميع المنازل.

مكونات عمل كيك الزبادي

كيك الزبادي سمعنا عنه من خلال الصحف الأجنبية فهي تعد وجبة فطار خفيفة ولذيذة يعشقها الملايين، كما انها تحتوي على عناصر غذائية عالية جداً تساعد الجسم على الحيوية والنشاط، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل تلك الكيكة الرائعة وتناول الأطفال منها كل يوم لكي يتزودوا بالطاقة والحيوية، ولذلك سنضع لكي الآن المكونات الأساسية لعمل هذه الكيكة، وهي:

عدد 2 كوب من الدقيق المنخول، لكي تصبح هشه.

2 حبة من البيض.

كوب من الزبادي سواء كامل الدسم أو لايت.

كوب سكر بودر.

ثلاث اربع كوب من الزيت النباتي.

بشر ليمون.

2 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

عصرة ليمون.

عمل شرباتطريقة تحضير كيك الزبادي

سبق وقد عرضنا لكم المكونات التي يجب توافرها قبل البدء في عمل الكيكة، عمل هذه الكيكة من أسهل وأبسط الطرق، ولكن لابد من اتباع الخطوات بدقة لكي لا تتعرض الكيكة إلى نتيجة غير مرضية، والخطوات هي: