كريم النشا والقهوة: لبياض الوجه 3d بخطوات سهلة وبسيطة للغاية2021

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كريم النشا والقهوة، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبياض البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث يحتوي النشا على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر النشا يدخل في أغلبية كريمات التفتيح وكذلك مكون القهوة، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على كريم النشا والقهوة لبشرة ناصعة البياض 3d وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.كريم النشا والقهوة لتبيض البشرة
يعد من أشهر كريمات التقشير لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة،مكونات كريم النشا والقهوة
سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل النشا والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- خمس نقط من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- ملعقة متوسطة من القهوة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2021وهى كالتالي:-
- يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا.
- ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.
نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام النشا بالقهوة الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-
- أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.
- ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.
- يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.
- نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.
- ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.
- يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.
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كريم النشا والقهوة، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبياض البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث يحتوي النشا على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر النشا يدخل في أغلبية كريمات التفتيح وكذلك مكون القهوة، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على كريم النشا والقهوة لبشرة ناصعة البياض 3d وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.كريم النشا والقهوة لتبيض البشرة
يعد من أشهر كريمات التقشير لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة،مكونات كريم النشا والقهوة
سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل النشا والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- خمس نقط من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- ملعقة متوسطة من القهوة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2021وهى كالتالي:-
- يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا.
- ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.
نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام النشا بالقهوة الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-
- أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.
- ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.
- يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.
- نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.
- ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.
- يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.
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