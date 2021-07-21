مكون سحري رهيب لتنظيف الكرشة في البيت، من بين أقوى وأشهر المأكولات الشعبية، والتي يفضل الكثيرون أن يتم تناولها بالمنزل، وتنظيفها لا بد أن يكون بجودة عالية، لذا نقدم طريقة تنظيفها بشكل جيد، مع تطهيرها بشكلٍ تام، وذلك حتى تستطيبع ربة المنزل طهيها سريعًا، وعمل وصفات لها بطعم متميز.مكون سحري رهيب لتنظيف الكرشة في البيت والتخلص من رائحة الزفارة نهائيا
الكرشة بالإمكان تنظيفها بالاستعمال للمكونات التالية
- ملح طعام.
- سفن أب.
- ماء مغلي.
- سكين حاد.
طريقة التنظيف يتم اتباعها كما يلي
الإحضار لوعاء ملائم، ويكون عميق، ويوضع به الماء المغلي، الخطوة التالية هي وضع الكرشة بالماء المغلي، ولكن لدقائق معدودة، تُرفع الكرشة من كمية الماء المغلي، يتم توزيع كمية من الملح، وكذلك كمية ملائمة من مكون السفن أب على نسيج الكرشة، يتم الفرك لنسيجها بالسكين الحاد حتى تتلاشى الطبقة السطحية منها، بتلك الطريقة تصبح الكرشة أكثر نظافة، ويتم نقعها بمحلول نقع من ملح وسكر وكمية من مكون عصير الليمون، محلول النقع يفيد في تطهيرها، وجعلها أكثر بياض، ونظافة، الكرشة تصبح بتلك الطريقة أكثر جاهزية لعمل أطباق منها وبالأخص بعيد الأضحى المبارك.
طريقة الخل ومكون صودا الخبز
من بين الطرق الأفضل لتنظيف الكرشة، ومكوناتها تكون بالنقاط التالية
- ملعقتان مكون صودا الخبز.
- نصف كوب مكون الخل الأبيض.
- كوب دقيق.
- ماء مغلي.
- قشور ليمون.
طريقة التنظيف
نحضر إناء ولا بد أن يكون عميق، وذلك لاستيعاب الكمية الموجودة من الكرشة، وحتى يتم غمرها بشكل جيد في كمية المياه المغلية، غمرها بالمياه يكون لدقائق بعدها تُرفع من الماء، نضع عليها كمية الخل، وكذلك مكون صودا الخبز، مع ترك المكونين لفترة على الكرشة حوالي عشر دقائق، نحضر سكين ويكون حاد وتتم بواسطته الإزالة لأي ترسبات قد تكون عالقة بالكرشة، صودا الخبز قوية للغاية في كونها أفضل مزيلات الأوساخ والترسبات المتراكمة، مكون الخل قوي وفعال في عملية تنظيف الكرشة، وتطهيرها بشكل ممتاز من أي بكتيريا، بعد التنظيف لا بد من نقعها فترة حوالي ثلاث ساعات وينبغي النقع بالماء والملح، من الممكن تقطيعها لمكعبات صغيرة عقب النقع وتكون مكون أساسي بالكثير من الوصفات.
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مكون سحري رهيب لتنظيف الكرشة في البيت، من بين أقوى وأشهر المأكولات الشعبية، والتي يفضل الكثيرون أن يتم تناولها بالمنزل، وتنظيفها لا بد أن يكون بجودة عالية، لذا نقدم طريقة تنظيفها بشكل جيد، مع تطهيرها بشكلٍ تام، وذلك حتى تستطيبع ربة المنزل طهيها سريعًا، وعمل وصفات لها بطعم متميز.مكون سحري رهيب لتنظيف الكرشة في البيت والتخلص من رائحة الزفارة نهائيا
الكرشة بالإمكان تنظيفها بالاستعمال للمكونات التالية
- ملح طعام.
- سفن أب.
- ماء مغلي.
- سكين حاد.
طريقة التنظيف يتم اتباعها كما يلي
الإحضار لوعاء ملائم، ويكون عميق، ويوضع به الماء المغلي، الخطوة التالية هي وضع الكرشة بالماء المغلي، ولكن لدقائق معدودة، تُرفع الكرشة من كمية الماء المغلي، يتم توزيع كمية من الملح، وكذلك كمية ملائمة من مكون السفن أب على نسيج الكرشة، يتم الفرك لنسيجها بالسكين الحاد حتى تتلاشى الطبقة السطحية منها، بتلك الطريقة تصبح الكرشة أكثر نظافة، ويتم نقعها بمحلول نقع من ملح وسكر وكمية من مكون عصير الليمون، محلول النقع يفيد في تطهيرها، وجعلها أكثر بياض، ونظافة، الكرشة تصبح بتلك الطريقة أكثر جاهزية لعمل أطباق منها وبالأخص بعيد الأضحى المبارك.
طريقة الخل ومكون صودا الخبز
من بين الطرق الأفضل لتنظيف الكرشة، ومكوناتها تكون بالنقاط التالية
- ملعقتان مكون صودا الخبز.
- نصف كوب مكون الخل الأبيض.
- كوب دقيق.
- ماء مغلي.
- قشور ليمون.
طريقة التنظيف
نحضر إناء ولا بد أن يكون عميق، وذلك لاستيعاب الكمية الموجودة من الكرشة، وحتى يتم غمرها بشكل جيد في كمية المياه المغلية، غمرها بالمياه يكون لدقائق بعدها تُرفع من الماء، نضع عليها كمية الخل، وكذلك مكون صودا الخبز، مع ترك المكونين لفترة على الكرشة حوالي عشر دقائق، نحضر سكين ويكون حاد وتتم بواسطته الإزالة لأي ترسبات قد تكون عالقة بالكرشة، صودا الخبز قوية للغاية في كونها أفضل مزيلات الأوساخ والترسبات المتراكمة، مكون الخل قوي وفعال في عملية تنظيف الكرشة، وتطهيرها بشكل ممتاز من أي بكتيريا، بعد التنظيف لا بد من نقعها فترة حوالي ثلاث ساعات وينبغي النقع بالماء والملح، من الممكن تقطيعها لمكعبات صغيرة عقب النقع وتكون مكون أساسي بالكثير من الوصفات.
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