التخلص من الحبوب تحت الجلد

حبوب تحت الجلد، الحبزب من أكثر الاشياء المزعجة للرجال أو النساء والتي تظهر خاصة في فترة الشباب والمراهقة ولكن المزعج أكثر هي الحبوب تحت الجلد والتي يصعب إزالتها بالطرق المعتادة أو الأدوية لذلك من خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إزالة الحبوب بأكثر من طريقة.

طريقة إزالة حبوب تحت الجلد باستخدام الأدوية :

ويمكن أستخدام الأدوية والتي تكون على هيئة مقشرات للجلد أو للبشرة او غسول للبشرة وهي ادوية لا تحتاج الى الذهاب للطبيب فهي معروفة انها لا تؤثر الى اثار سلبية ومن هذه الادوية:

حمض الكبريت

حمض الساليسيلك

البنزويل بروكسيد.

استخدام الكمادات الدافئة:

ويمكن استخدامها على الجزء المصاب بالحبوب فهي لها تأثير أيجابي، فقط كل ما عليك هو غسل الوجه بالماء الدافئ ثم وضع غسول الوجه الخاص بحب الشباب، ثم عمل كمادات مياه دافئة.

القضاء على الحبوب تحت الجلد باستخدام المواد الطبيعية:

وفيما يلي أكثر الاشياء الطبيعية التي تستخدم في القضاء على الحبوب تحت الجلد:

العسل النحل:

وهو من أكثر الاشياء التي تعالج الامراض الخصة بالجلد وله تأثير سحري علبها حيث أنه يحتوي على اجسام مضادة تساعد في التخلص من البكتريا، فقط قم بوضع كمية صغيرة من العسل النحل على المنطقة المرادةفي الليل وتركه حتى اليوم التالي.

زيت شجرة الشاي:

ويمكن أستخدام زيت شجرة الشاي كبديل عن المضادات الحيوية والتي تحتوي على مواد كيماوية ضارة، ولا يلزم له وصفه طبيه او الذهاب للطبيب فهو ليس له أي اثار سلبية على البشرة أو الجسم ويمكن استخداما كما هو نقيا أو يمكن أستخدام المواد او المنتجات التي تحتوي على نسبة من زيت شجرة الشاي على ان يتم تخفيف زيت شجرة الشاي قبل أن يتم أستخدامه ويمكن استخدامه مرتين في اليوم حتى نتخلص نهائيا من الحبوب.

ويمكن تخفيف زيت شجرة الشاي النقيعن طريق الأتي: