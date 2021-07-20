أقوي وصفة طبيعية للشعر لزيادة كثافته وقوته ولمعانه بشكل سريع

يمكننا إعداد وصفة طبيعية للشعر ، لكي تعمل على زيادة كثافته وتعطيه قوة ولمعان، وهذا ما تبحث عنه كثير من النساء وهو الحصول علي شعر قوي ولامع وأيضاً كثيف، وتعتبر هي من أهم الوصفات الطبيعية فهي عبارة عن نبات السدر اليمني المطحون مخلوط مع عسل النحل والزبادي ومجموعة من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر الجاف، وقد يتم إضافة هذه الزيوت إلي الخلطة لكي تعمل علي ترطيب الشعر، وهناك وصفات أخري كثيرة لتطويل الشعر طبيعية يمكن عملها بالمنزل مثل اسبراي الجرجير لتطويل للشعر، وتعد هذه الوصفة التي نقوم بها اليوم لها فوائد عديدة، فهي تعمل على القضاء علي القشرة التي تظهر في فروة الرأس، وأيضاً لها دور في التخلص من حشرات الرأس التي تسيب بعض الأشخاص وخاصة الأطفال، كما أنه يمكن استخدامها للأطفال والكبار فهي آمنة جداً علي الشعر، ويفضل دائماً تناول وجبات صحية تحتوي علي الحديد والفيتامينات التي تغذي الشعر بجانب استخدام هذه الوصفات لكي تعطي نتيجة فعالة للحصول علي شعر قوي وصحي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل وصفة طبيعية للشعر بمكونات بسيطة جداً

مكونات عمل وصفة طبيعية للشعر بالمنزل

تتكون الخلطة من مكونات آمنة جداً علي الشعر ولها نتائج فعالة ومكوناتها هي كالآتي:ـ

4 ملاعق من نبات السدرالمطحون.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند

ثلاث ملاعق من زيت الأرجان.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

لتحضير وصفة طبيعية للشعر دخل المنزل للحصول علي شعر جميل وقوي يتم اتباع الآتي:ـ

نستخدم طبق صغير ونضع به ملعقتين من عسل النحل، ثم نضيف إليه كمية نبات السدر المطحون ونقلب المكونات معاً. ثم نضيف إلي الخليط السابق كلاً من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع . ثم يضاف الزبادي ونقلب المكونات، حتي يصبح الخليط كريمي.

طريقة استخدام الوصفة للشعر

يتم تطبيق الخلطة علي الشعر باتباع الآتي:ـ