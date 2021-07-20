طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة طعم ومذاق وشكل ولا أروع من كده

طاجن الأرز المعمر باللحمة يعد من أفحم واحلي الأكلات المصرية من محبي الطواجن والتي يتطلب عملها من وقت إلي أخر خاصة في المناسبات واكثر المناسبات عيد الأضحى المبارك لكثرة اللحم والولائم والأفراح . كما يمكن أعداد الأزر المعمر اللحم عن طريق استغلال بواقي لحم الدجاج مع الأرز المعمر كوجبة خفيفة وسريعة ، تلك الوصفة التي تلقي قبول كثير لأنها تعد من الوصفات البسيطة سريعة التحضيرلا تأخذ وقت ولا مجهود كبير في أعدادها مع اللحم البتلو أو لحم الضأن حسب الطلب مغطاة من الوجه بالزبدة والحليب والقشطه، للحصول على طاجن أرز باللحم المعمر يجب اتباع المقادير والخطوات التالية. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحم مكونات الطاجن.. نحضر 1 كيلو من اللحم الضاني بدون عظم مقطع على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر نصف كيلو من عظم الضاني.

تجهيز 2 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلى اربع قطع.

ورق اللورا عدد 2.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ثلاث أكواب أرز مصري قصير الحبة تم غسله وتصفيته مسبقا.

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة فرم ناعم.

كمية من مرق اللحم ما يعادل 3 أكواب.

إحضار 1 كوب حليب ساخن.

1 كوب قشطه.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من السمن. خطوات تحضير طاجن الأرز المعمر باللحم نحضر وعاء ثم يملى بالماء حتى ثلاثة أرباع ارتفاعه ويترك على النار حتى يغلي. نقوم بغسل قطع اللحم بالماء ويتم تصفيتها جيدا ثم توضع في الماء المغلي. يترك عدة دقائق حتى يزال الريم من اعلي الماء كلما ظهرت مره اخرى يتم أزالتها حتى يصفي الماء نهائيا من الريم (الرغوة البيضاء). نبدأ في إضافة البهارات الى قطع اللحم منها المستكة والهيل والملح ومسحوق الفلفل الأسود مع ورق الغار مع عصير الليمون وقطع البصل. ثم يغطى الأناء ويترك على النار لمدة لا تقل عن الساعة حتى يتم النضج الجيد للحم. بعد نضج اللحم يتم إخراجه من المرقة في طبق جانبي ويترك للاستعمال اللاحق. نعود ونغطي الوعاء مرة اخرى بالمرقة والعظام ليغلي على النار لمدة 15 دقيقة اخرى حتى تكون المرقة بتركيز اكثر ثم تصفى بمصفاة في وعاء اخر. يتم تشغيل الفرن وتسخينها على درجة حرارة اعلي من معدل المتوسط. نحضر وعاء اخر متوسط الحجم على نار عالية ويذاب فيه السمن. ثم يضاف البصل المفروم ونحرك لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل ويصفر لون البصل قليلا. ثم يضاف الأرز فوق البصل مع الاستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق اخرى حتى يمتزج البصل بالسمن ويصبح لونه ابيض فاتح. وبعد نضيف مرق اللحم الى مزيج الأرز بالبصل مع التقليب و يغطى الوعاء ويترك على النار لمده لا تقل عن 10 دقائق حتى يتشرب الأرز المرق. نحضر طاجن فخار كبير ونسكب فيه ربع مقدار خليط الأرز في القاع ويفرد بواسطة ظهر ملعقة. ثم نقوم برص قطع اللحم المسلوقة ثم يوزع الخليط المتبقي من خليط الأرز بالبصل فوق قطع اللحم توزيع جيد. ثم نقوم بتوزيع الحليب الساخن برفق فوق الطاجن بالكامل. نضع ورق الفويل فوق الطاجن بطريقة محكمة ويدخل الفرن على الرف الثاني من اسفل لمدة من الزمن تستغرق 30 دقيقة حتى ينضج الرز ويملى الطاجن. نأخذ الطاجن من الفرن بعد النضج ونرفع من فوقة ورق الفويل ثم نقوم بتوزيع القشطه والحليب من على الوجه وتوزيعه بظهر الملعقة. نعود مرة اخرى وندخل الطاجن الفرن ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يحمر ويكتسب اللون الذهبي. خطوات تحضير طاجن الأرز المعمر باللحم ثم نعود مرة اخرى و نخرج الطاجن من الفرن ويترك دقائق حتى يبرد ويهدي قليلا ويقدم بجانب السلطات وبالهناء والشفاء. الوسوم

طاجن الأرز المعمر باللحمة يعد من أفحم واحلي الأكلات المصرية من محبي الطواجن والتي يتطلب عملها من وقت إلي أخر خاصة في المناسبات واكثر المناسبات عيد الأضحى المبارك لكثرة اللحم والولائم والأفراح . كما يمكن أعداد الأزر المعمر اللحم عن طريق استغلال بواقي لحم الدجاج مع الأرز المعمر كوجبة خفيفة وسريعة ، تلك الوصفة التي تلقي قبول كثير لأنها تعد من الوصفات البسيطة سريعة التحضيرلا تأخذ وقت ولا مجهود كبير في أعدادها مع اللحم البتلو أو لحم الضأن حسب الطلب مغطاة من الوجه بالزبدة والحليب والقشطه، للحصول على طاجن أرز باللحم المعمر يجب اتباع المقادير والخطوات التالية. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحم مكونات الطاجن.. نحضر 1 كيلو من اللحم الضاني بدون عظم مقطع على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر نصف كيلو من عظم الضاني.

تجهيز 2 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلى اربع قطع.

ورق اللورا عدد 2.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ثلاث أكواب أرز مصري قصير الحبة تم غسله وتصفيته مسبقا.

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة فرم ناعم.

كمية من مرق اللحم ما يعادل 3 أكواب.

إحضار 1 كوب حليب ساخن.

1 كوب قشطه.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من السمن. خطوات تحضير طاجن الأرز المعمر باللحم نحضر وعاء ثم يملى بالماء حتى ثلاثة أرباع ارتفاعه ويترك على النار حتى يغلي. نقوم بغسل قطع اللحم بالماء ويتم تصفيتها جيدا ثم توضع في الماء المغلي. يترك عدة دقائق حتى يزال الريم من اعلي الماء كلما ظهرت مره اخرى يتم أزالتها حتى يصفي الماء نهائيا من الريم (الرغوة البيضاء). نبدأ في إضافة البهارات الى قطع اللحم منها المستكة والهيل والملح ومسحوق الفلفل الأسود مع ورق الغار مع عصير الليمون وقطع البصل. ثم يغطى الأناء ويترك على النار لمدة لا تقل عن الساعة حتى يتم النضج الجيد للحم. بعد نضج اللحم يتم إخراجه من المرقة في طبق جانبي ويترك للاستعمال اللاحق. نعود ونغطي الوعاء مرة اخرى بالمرقة والعظام ليغلي على النار لمدة 15 دقيقة اخرى حتى تكون المرقة بتركيز اكثر ثم تصفى بمصفاة في وعاء اخر. يتم تشغيل الفرن وتسخينها على درجة حرارة اعلي من معدل المتوسط. نحضر وعاء اخر متوسط الحجم على نار عالية ويذاب فيه السمن. ثم يضاف البصل المفروم ونحرك لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل ويصفر لون البصل قليلا. ثم يضاف الأرز فوق البصل مع الاستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق اخرى حتى يمتزج البصل بالسمن ويصبح لونه ابيض فاتح. وبعد نضيف مرق اللحم الى مزيج الأرز بالبصل مع التقليب و يغطى الوعاء ويترك على النار لمده لا تقل عن 10 دقائق حتى يتشرب الأرز المرق. نحضر طاجن فخار كبير ونسكب فيه ربع مقدار خليط الأرز في القاع ويفرد بواسطة ظهر ملعقة. ثم نقوم برص قطع اللحم المسلوقة ثم يوزع الخليط المتبقي من خليط الأرز بالبصل فوق قطع اللحم توزيع جيد. ثم نقوم بتوزيع الحليب الساخن برفق فوق الطاجن بالكامل. نضع ورق الفويل فوق الطاجن بطريقة محكمة ويدخل الفرن على الرف الثاني من اسفل لمدة من الزمن تستغرق 30 دقيقة حتى ينضج الرز ويملى الطاجن. نأخذ الطاجن من الفرن بعد النضج ونرفع من فوقة ورق الفويل ثم نقوم بتوزيع القشطه والحليب من على الوجه وتوزيعه بظهر الملعقة. نعود مرة اخرى وندخل الطاجن الفرن ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يحمر ويكتسب اللون الذهبي. خطوات تحضير طاجن الأرز المعمر باللحم ثم نعود مرة اخرى و نخرج الطاجن من الفرن ويترك دقائق حتى يبرد ويهدي قليلا ويقدم بجانب السلطات وبالهناء والشفاء.

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