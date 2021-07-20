طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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الكبسة السعودي باللحمة الضاني ، تعتبر من الوجبات الرئيسية والمشهورة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الوجبات اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، والذي يميز هذه الوجبة أنها تحتوي على العديد من التوابل، وتشتهر الحجاز بهذه الوجبة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني
تتكون الكبسة السعودي باللحمة الضاني من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو ونصف من اللحمة الضاني.
- ٤ أكواب من الأرز طويل الحبة.
- ٢ كوب من الجزر المقطع.
- ٤ ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.
- ٦ فصوص من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الزبيب.
- ربع ملعقة كبيرة من الزعفران.
- رشة من الهال.
- ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- رشة صغيرة من الفلفل الأبيض.
هناك بعض المكونات التي يجب معرفتها لعمل الصلصة وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الماء.
- حبة بصل مقطعة.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ٣ أكواب من الطماطم المقطعة.
- ٢ ملعقة صغيرة من لب البندورة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة الضاني اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به اللحمة ونغمره بالماء حتي ينضج لمدة ساعة ونصف تقريباً حتي ينضج.
- ننقع الأرز في الماء لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به الزيت ونضيف إليه الجزر والزبيب والثوم والبهارات ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الارز الي خليط الجزر السابق ونطهي لمدة خمس دقائق قبل إضافة اللحمة.
- نغطي الإناء ونتركه لمدة نصف ساعة حتي ينضج جيداً.
- لتحضير الصلصة نقوم بتحضير إناء ونضع به الزبدة ونضيف إليه البصل حتي يزيل نضيف إليه الطماطم ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك لب البندورة والفلفل الأسود والملح والماء ونقلب المكونات جيداً حتى يتكاثف.
- نسكب الكبسة السعودي في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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الكبسة السعودي باللحمة الضاني ، تعتبر من الوجبات الرئيسية والمشهورة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الوجبات اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، والذي يميز هذه الوجبة أنها تحتوي على العديد من التوابل، وتشتهر الحجاز بهذه الوجبة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني
تتكون الكبسة السعودي باللحمة الضاني من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو ونصف من اللحمة الضاني.
- ٤ أكواب من الأرز طويل الحبة.
- ٢ كوب من الجزر المقطع.
- ٤ ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.
- ٦ فصوص من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الزبيب.
- ربع ملعقة كبيرة من الزعفران.
- رشة من الهال.
- ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- رشة صغيرة من الفلفل الأبيض.
هناك بعض المكونات التي يجب معرفتها لعمل الصلصة وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الماء.
- حبة بصل مقطعة.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ٣ أكواب من الطماطم المقطعة.
- ٢ ملعقة صغيرة من لب البندورة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة الضاني اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به اللحمة ونغمره بالماء حتي ينضج لمدة ساعة ونصف تقريباً حتي ينضج.
- ننقع الأرز في الماء لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به الزيت ونضيف إليه الجزر والزبيب والثوم والبهارات ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الارز الي خليط الجزر السابق ونطهي لمدة خمس دقائق قبل إضافة اللحمة.
- نغطي الإناء ونتركه لمدة نصف ساعة حتي ينضج جيداً.
- لتحضير الصلصة نقوم بتحضير إناء ونضع به الزبدة ونضيف إليه البصل حتي يزيل نضيف إليه الطماطم ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك لب البندورة والفلفل الأسود والملح والماء ونقلب المكونات جيداً حتى يتكاثف.
- نسكب الكبسة السعودي في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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