كفتة الحاتي المشوية على الفحم مع أسرار الكفتة المشوية زي المحلات بالخطوات

كفتة الحاتي المشوية على الفحم ، هي وجبة شهية ومناسبة للغاية لعيد الأضحى، وأيضًا لإفطار شهر رمضان المبارك، وتناسب تجهيزها العزومات والمناسبات، مثل الأعراس وأعياد الميلاد، وإذا كان لديك ضيوف بالمنزل، فلاشك أن طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات، سوف تناسبك وتناسب ضيوفك. واللحم من الأطعمة الغنية بالبروتين، ولهذا فالوجبات المعدة من اللحوم، تعد من أهم الأكلات لإمداد الجسم بالبروتين، والعناصر الغذائية الضرورية للنمو ورفع المناعة، وكفاءة عملها خاصة في ظل انتشار الأمراض حاليًا.

تمثل الكفتة المشوية على الفحم، أو بأية طريقة أخرى في الفرن أو على الشواية، جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للرياضيين، ولكل من يبتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، لأن الطعام المشوي أو في الفرن، يكون قليل الدهون والدسم، ما يمنح الجسم التغذية المطلوبة، وفي نفس الوقت لا يضاعف من كميات الدهون، التي يمكن أن يخزنها الجسم بكل سهولة، مثل طريقة عمل لحم خروف مشوي في الفرن، أو كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو طريقة زربيان لحم منال العالم بالفرن، وسوف تتعلمي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات، مع أسرار الكفتة المشوية على الفحم، حيث قدم لنا أشهر طهاة الوطن العربي سر الكفتة المشوية على الفحم، مثل طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم فاطمة أبو حاتي، وكذلك طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم الشيف حسن.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

3 بصلات متوسطة الحجم.

عيش فينو أو كيزر.

كاسة ماء.

سوف تحتاجين إلى نصف ملعقة صغيرة من كل مما يلي:

بهارات مشكلة.

فلفل أسود مطحون.

بهارات مشويات.

بهارات لحمة.

بقدونس مفروم.

بابريكا.

شطة.