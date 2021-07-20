كفتة الحاتي المشوية على الفحم مع أسرار الكفتة المشوية زي المحلات بالخطوات

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كفتة الحاتي المشوية على الفحم ، هي وجبة شهية ومناسبة للغاية لعيد الأضحى، وأيضًا لإفطار شهر رمضان المبارك، وتناسب تجهيزها العزومات والمناسبات، مثل الأعراس وأعياد الميلاد، وإذا كان لديك ضيوف بالمنزل، فلاشك أن طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات، سوف تناسبك وتناسب ضيوفك. واللحم من الأطعمة الغنية بالبروتين، ولهذا فالوجبات المعدة من اللحوم، تعد من أهم الأكلات لإمداد الجسم بالبروتين، والعناصر الغذائية الضرورية للنمو ورفع المناعة، وكفاءة عملها خاصة في ظل انتشار الأمراض حاليًا.طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات
تمثل الكفتة المشوية على الفحم، أو بأية طريقة أخرى في الفرن أو على الشواية، جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للرياضيين، ولكل من يبتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، لأن الطعام المشوي أو في الفرن، يكون قليل الدهون والدسم، ما يمنح الجسم التغذية المطلوبة، وفي نفس الوقت لا يضاعف من كميات الدهون، التي يمكن أن يخزنها الجسم بكل سهولة، مثل طريقة عمل لحم خروف مشوي في الفرن، أو كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو طريقة زربيان لحم منال العالم بالفرن، وسوف تتعلمي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات، مع أسرار الكفتة المشوية على الفحم، حيث قدم لنا أشهر طهاة الوطن العربي سر الكفتة المشوية على الفحم، مثل طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم فاطمة أبو حاتي، وكذلك طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم الشيف حسن.سر الكفتة المشوية على الفحم
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- 3 بصلات متوسطة الحجم.
- عيش فينو أو كيزر.
- كاسة ماء.
سوف تحتاجين إلى نصف ملعقة صغيرة من كل مما يلي:
- بهارات مشكلة.
- فلفل أسود مطحون.
- بهارات مشويات.
- بهارات لحمة.
- بقدونس مفروم.
- بابريكا.
- شطة.
- جهزي العيش الفينو أولا، وذلك بتقطيعه لقطع متوسطة الحجم، وغمره بالمياه حتى يبدأ الفينو ف ي تشربه.
- بعد ذلك افرمي البصل في الكبة، وأضيفي إليها باقي التوابل والمكونات، عدا البقدونس.
- ثم قومي بتصفية العيش الفينو من المياه، وأضيفيه إلى خليط اللحم والبصل المفروم.
- قومي بعصر البصل حتى تحصلي على مياه البصل فقط، وضعي تفل البصل بدون مياهه على اللحم.
- واخلطيه مع اللحم المفروم والتوابل، حتى تتغلغل التوابل والبهارات داخل اللحم.
- ثم ضعي خليط اللحم المفروم، داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، أو يفضل أكثر من ذلك إذا كان لديك وقتًا.
- وأثناء ذلك قومي بتجهيز الفحم، وذلك بإشعال نار الموقد على درجة حرارة عالية أسفله.
- وقومي بتجهيز الشواية، وأسياخ الكفتة وذلك بمسحها بمياه البصل، فهي تساعد على التصاق الكفتة بالسيخ.
- وبعد ذلك أخرجي اللحم من الثلاجة، وقومي بتصبيع اللحم على أسياخ الشوي، مع الحرص على بلل يديك بمياه البصل.
- ثم افردي الفحم الساخن في الشواية، وضعي أسياخ الكفتة فوق الفحم، وحركي الأسياخ للتسوية من كل الاتجاهات.
- واحرصي على عدم التهوية فوق الأسياخ وهي على الفحم، حتى لا يتطاير الرماد فوق كفتة الحاتي المشوية.
- كما يمكنك التهومية برفع الأسياخ، والتهوية على الفحم ثم إعادة أسياح كفتة الحاتي المشوية، فوق الحم مرة أخرى.
الوسوم
كفتة الحاتي المشوية على الفحم ، هي وجبة شهية ومناسبة للغاية لعيد الأضحى، وأيضًا لإفطار شهر رمضان المبارك، وتناسب تجهيزها العزومات والمناسبات، مثل الأعراس وأعياد الميلاد، وإذا كان لديك ضيوف بالمنزل، فلاشك أن طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات، سوف تناسبك وتناسب ضيوفك. واللحم من الأطعمة الغنية بالبروتين، ولهذا فالوجبات المعدة من اللحوم، تعد من أهم الأكلات لإمداد الجسم بالبروتين، والعناصر الغذائية الضرورية للنمو ورفع المناعة، وكفاءة عملها خاصة في ظل انتشار الأمراض حاليًا.طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات
تمثل الكفتة المشوية على الفحم، أو بأية طريقة أخرى في الفرن أو على الشواية، جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للرياضيين، ولكل من يبتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، لأن الطعام المشوي أو في الفرن، يكون قليل الدهون والدسم، ما يمنح الجسم التغذية المطلوبة، وفي نفس الوقت لا يضاعف من كميات الدهون، التي يمكن أن يخزنها الجسم بكل سهولة، مثل طريقة عمل لحم خروف مشوي في الفرن، أو كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو طريقة زربيان لحم منال العالم بالفرن، وسوف تتعلمي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات، مع أسرار الكفتة المشوية على الفحم، حيث قدم لنا أشهر طهاة الوطن العربي سر الكفتة المشوية على الفحم، مثل طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم فاطمة أبو حاتي، وكذلك طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم الشيف حسن.سر الكفتة المشوية على الفحم
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- 3 بصلات متوسطة الحجم.
- عيش فينو أو كيزر.
- كاسة ماء.
سوف تحتاجين إلى نصف ملعقة صغيرة من كل مما يلي:
- بهارات مشكلة.
- فلفل أسود مطحون.
- بهارات مشويات.
- بهارات لحمة.
- بقدونس مفروم.
- بابريكا.
- شطة.
- جهزي العيش الفينو أولا، وذلك بتقطيعه لقطع متوسطة الحجم، وغمره بالمياه حتى يبدأ الفينو ف ي تشربه.
- بعد ذلك افرمي البصل في الكبة، وأضيفي إليها باقي التوابل والمكونات، عدا البقدونس.
- ثم قومي بتصفية العيش الفينو من المياه، وأضيفيه إلى خليط اللحم والبصل المفروم.
- قومي بعصر البصل حتى تحصلي على مياه البصل فقط، وضعي تفل البصل بدون مياهه على اللحم.
- واخلطيه مع اللحم المفروم والتوابل، حتى تتغلغل التوابل والبهارات داخل اللحم.
- ثم ضعي خليط اللحم المفروم، داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، أو يفضل أكثر من ذلك إذا كان لديك وقتًا.
- وأثناء ذلك قومي بتجهيز الفحم، وذلك بإشعال نار الموقد على درجة حرارة عالية أسفله.
- وقومي بتجهيز الشواية، وأسياخ الكفتة وذلك بمسحها بمياه البصل، فهي تساعد على التصاق الكفتة بالسيخ.
- وبعد ذلك أخرجي اللحم من الثلاجة، وقومي بتصبيع اللحم على أسياخ الشوي، مع الحرص على بلل يديك بمياه البصل.
- ثم افردي الفحم الساخن في الشواية، وضعي أسياخ الكفتة فوق الفحم، وحركي الأسياخ للتسوية من كل الاتجاهات.
- واحرصي على عدم التهوية فوق الأسياخ وهي على الفحم، حتى لا يتطاير الرماد فوق كفتة الحاتي المشوية.
- كما يمكنك التهومية برفع الأسياخ، والتهوية على الفحم ثم إعادة أسياح كفتة الحاتي المشوية، فوق الحم مرة أخرى.
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