قطع لحم بشرائح البصل يعشقها الأطفال والكبار

يحتاج الكبير والصغار إلى تناول اللحوم نظرا لقيمتها البروتينية العالية اللازمة لنمو وبناء الجسم ولكن تعاني الكثير من الأمهات بسبب عدم رغبة الأبناء في تناول اللحوم لذلك تلجأ الأمهات إلى تغيير طريقة أعداد اللحوم للأطفال وخاصة في عيد الأضحى نظرا لتوافر اللحوم بكميات معقولة داخل معظم البيوت العربية والإسلامية خلال هذه الفترة وسوف نقدم هنا طريقة عمل طاجن من اللحم مع شرائح البصل والفلفل .

تجهيز اللحم قبل وضعه مع شرائح البصل

علي نار عالية نضع إناء ونضع قدر ربع كوب زيت ثم نضيف قطع اللحم متوسط الحجم مغسول جيدا ونتركها حتي تأخذ لون ثم نقوم بالتقليب ونضيف إليها البهارات المتوافرة في المنزل ( ورق الغار القرفة الكزبرة الجافة الهيل الفلفل الأسود ) وبعدها نحضر ماء مغلي ونضعه فوق اللحم حتى يتم تغطيه اللحم تماما وعندما يبدأ في الغليان نضيف نصف ملعقة صغيرة من السكر للإسراع من عملية النضج ثم نترك اللحم حتي ينضج وقبل النضج بدقيقة نضيف الملح اللازم لضبط الطعم ثم نطفئ النار تحت الإناء.

تحضير خليط البصل والفلفل

في إناء نضيف ملعقتين من الزيت وبعد التسخين نضيف عدد2 بصل متوسط الحجم مقطعة شرائح طويلة أو حلقات ويتم التقليب حتي يذبل البصل نقوم بإضافة مقدار طبق صغير من الفلفل الرومي الأخضر مقطع شرائح طويلة ومقدار طبق صغير من الفلفل الرومي الأحمر وكذلك مقدار من الفلفل الروم الأصفر عدد من فصوص الثوم الصحيحة ثم نقلب ونضيف عدد 4 حبات من الطماطم المقطعة قطع صغيرة ونصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة فلفل أسود ونصف ملعقة كزبرة جافة ونصف ملعقة زعتر ونقلب جيدا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الصلصة أو معجون الطماطم ثم نضيف عدد2 كوب من مرق اللحم ثم نقلب ونتركه يغلي مدة دقيقتين ثم نرفعه من علي النار.

تجهيز طاجن اللحم مع شرائح البصل

في صنية مدهونة بالسمن نوزع في القاع حلقات بطاطس مقلية أو حلقات رقيقة من الجزر لزيادة القيمة الغذائية ثم نضيف نصف كمية البصل وبعدها نوزع اللحم ثم نضيف باقي كمية البصل علي الوجه ونغلف الصنية جيدا وندخله فرن عالي الحرارة حوالي ساعة إلا ربع.

ملحوظة هامة

يمكن الاستغناء عن البطاطس والجزر والاكتفاء بشرائح البصل وقطع اللحم .