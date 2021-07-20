طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم من أكلات عيد الأضحى الشهية المميزة

الرقاق باللحم المفروم يكثر تحضيره في أعياد الأضحية لكثرة الذبح ويحرص الكثير من ربات البيوت على إعداد الرقاق باللحم المفروم في شهر رمضان المبارك وفي العزومات. كما يتم تحضيره في الأفراح والمناسبات و يعد من الأطباق الجانبية بجانب الأطباق الرئيسية،لذلك يحتوى الرقاق باللحم على قيمة غذائية عالية لذيذة الطعم، وبه العديد من الألياف والبروتينات،عبر مقالنا هذا سوف نقوم بتحضير مقادير طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفرومة في المنزل بأبسط الخطوات السهلة الصحيحة من أجل الحصول على أفضل طعم ومذاق من فضلكم تابعوا معنا وصفاتنا الآن. طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفروم طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفروم مكونات الرقاق: عدد واحد لفه من الرقاق البلدي اليابس.

كمية مناسبة من مرقة اللحمة أو البط أو الدجاج.

مقدار من السمن البلدي أو الزبدة.

مكعب مرقة دجاج عدد 1.

زيت. مكونات اللحمة المفرومة المعصجة وزن نصف كيلو لحمة مفرومة.

1 حبة بصل مفرومة ناعم.

بشرة جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

سمنة أو زبدة أو زيت حسب المطلوب. طريقة التحضير: نضع طاسة على النار ونقوم بتحمير البصل إلى أن يكتسب اللون الذهبي. ثم نضيف عليه اللحمة المفرومة مع التقليب الجيد لحين تغير لونها ويخرج منها الماء و تتشربة. نقوم بخفض النار و نضيف التوابل من جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود المطحون. بعد ذلك نغطى اللحم المفروم لمدة عشر دقائق على نار هادئة حتى ينضج. إذا احتاجت اللحمة ماء للتسوية يمكن تزويدها. طريقة إعداد صنية الرقاق باللحم تجهيز المرقة بوضعها على نار هادئة وتذويب مكعب مرق الدجاج فيها. نزيد المرقة كلما قلت أثناء الغليان وهي على النار. نحضر صينية مدهونة بالسمن أو الزيت أو الزبدة ثم نأخذ ورقة من الرقاق ويصب عليها من المرقة الساخنة لمدة ثواني من الوجهين. ثم نضع ورقة الرقاق بعد دهنها بالسمن من الجهتين في الصينية التي سبق دهنها حتى لا يلتصق الرقاق بها أثناء التسوية في الفرن. تكرر هذه الخطوة حتى نصل الى عدد ثلاث ورقات في قاع الصينية. نحضر اللحمة المفرومة بعد تجهيزها وتم توزيعها بالتساوي فوق الثلاث ورقات من الرقاق مع الحرص في البعد عن احرف الصينية حتى لا تخرج اللحمة عند قلب الصنية. بعد ذلك نضع فوق اللحمة ثلاث ورقات من الرقاق بعد صب المرقة الساخنة عليهم وندهن بين كل ورقة و اخرى سمن. في النهاية يدهن وجهة الصينية بالسمن و نضعها في فرن سبق تسخينه على درجة حرارة متوسطة. وبعد مرور دقيقتين نقوم بلف الصنيه على الجوانب حتى تحتمر من الأسفل. بعد التأكد من احمرار الصينية من الأسفل نقوم بقلبها عن طريق ملعقة مخصصة لذلك مع مراعاة استخدام صنية اخرى والتأكد من توافر السمن بها واستكمال النضج والأحمرار من الجهة الأخري ثم تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة إعداد صنية الرقاق باللحم للعلم….

يمكن تسوية صينية الرقاق باللحمة فوقه عين البوتاجاز الكبيرة من أعلي مع تهدئة النار في وسط الصينية. الوسوم

الرقاق باللحم المفروم يكثر تحضيره في أعياد الأضحية لكثرة الذبح ويحرص الكثير من ربات البيوت على إعداد الرقاق باللحم المفروم في شهر رمضان المبارك وفي العزومات. كما يتم تحضيره في الأفراح والمناسبات و يعد من الأطباق الجانبية بجانب الأطباق الرئيسية،لذلك يحتوى الرقاق باللحم على قيمة غذائية عالية لذيذة الطعم، وبه العديد من الألياف والبروتينات،عبر مقالنا هذا سوف نقوم بتحضير مقادير طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفرومة في المنزل بأبسط الخطوات السهلة الصحيحة من أجل الحصول على أفضل طعم ومذاق من فضلكم تابعوا معنا وصفاتنا الآن. طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفروم طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفروم مكونات الرقاق: عدد واحد لفه من الرقاق البلدي اليابس.

كمية مناسبة من مرقة اللحمة أو البط أو الدجاج.

مقدار من السمن البلدي أو الزبدة.

مكعب مرقة دجاج عدد 1.

زيت. مكونات اللحمة المفرومة المعصجة وزن نصف كيلو لحمة مفرومة.

1 حبة بصل مفرومة ناعم.

بشرة جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

سمنة أو زبدة أو زيت حسب المطلوب. طريقة التحضير: نضع طاسة على النار ونقوم بتحمير البصل إلى أن يكتسب اللون الذهبي. ثم نضيف عليه اللحمة المفرومة مع التقليب الجيد لحين تغير لونها ويخرج منها الماء و تتشربة. نقوم بخفض النار و نضيف التوابل من جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود المطحون. بعد ذلك نغطى اللحم المفروم لمدة عشر دقائق على نار هادئة حتى ينضج. إذا احتاجت اللحمة ماء للتسوية يمكن تزويدها. طريقة إعداد صنية الرقاق باللحم تجهيز المرقة بوضعها على نار هادئة وتذويب مكعب مرق الدجاج فيها. نزيد المرقة كلما قلت أثناء الغليان وهي على النار. نحضر صينية مدهونة بالسمن أو الزيت أو الزبدة ثم نأخذ ورقة من الرقاق ويصب عليها من المرقة الساخنة لمدة ثواني من الوجهين. ثم نضع ورقة الرقاق بعد دهنها بالسمن من الجهتين في الصينية التي سبق دهنها حتى لا يلتصق الرقاق بها أثناء التسوية في الفرن. تكرر هذه الخطوة حتى نصل الى عدد ثلاث ورقات في قاع الصينية. نحضر اللحمة المفرومة بعد تجهيزها وتم توزيعها بالتساوي فوق الثلاث ورقات من الرقاق مع الحرص في البعد عن احرف الصينية حتى لا تخرج اللحمة عند قلب الصنية. بعد ذلك نضع فوق اللحمة ثلاث ورقات من الرقاق بعد صب المرقة الساخنة عليهم وندهن بين كل ورقة و اخرى سمن. في النهاية يدهن وجهة الصينية بالسمن و نضعها في فرن سبق تسخينه على درجة حرارة متوسطة. وبعد مرور دقيقتين نقوم بلف الصنيه على الجوانب حتى تحتمر من الأسفل. بعد التأكد من احمرار الصينية من الأسفل نقوم بقلبها عن طريق ملعقة مخصصة لذلك مع مراعاة استخدام صنية اخرى والتأكد من توافر السمن بها واستكمال النضج والأحمرار من الجهة الأخري ثم تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة إعداد صنية الرقاق باللحم للعلم….

يمكن تسوية صينية الرقاق باللحمة فوقه عين البوتاجاز الكبيرة من أعلي مع تهدئة النار في وسط الصينية.

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