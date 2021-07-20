ازالة الشعر بدون ألم باستخدام الفازالين

ازالة الشعر بدون ألم، من أكثر الأمور المزعجة للمرأة هي عملية ازالة الشعر والتي تبحث كل يوم عن بدائل عن الطرق التقليدية وقد ظهر مؤخرا ازالة الشعر باستخدام الليزر ولكن تكلفته باهظة الثمن ولذلك تبحث المرأة عن بدائل أخرى وقد تقوم بعض السيدات باستخدام الكريمات ولكنها سيئة وهذا عن تجربة الكثيرين فالشعر يبدإ في الظهور سريعا في خلال أيام قليلة غير أنه يسبب مشاكل أخرى بالجلد واليوم قد وجدنا الحل السحري للتخلص من الشعر الزائد باستخدام الفازلين وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

ازالة الشعر بدون ألم باستخدام الفازلين:

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

3 ملاعق من اللبن السائل.

طرية التحضير:

في وعاء صغير نقوم بخلط الكركم والحمص المطحون واللبن ونقوم بالتقليب الجيد حتى نحصل على خليط متجانس ثم نقوم بأضافة الفازالين ثم نقوم بالتقليب الجيد حتى نحصل على قوم كريمي ثم نقوم بوضع هذا الخليط على المنطقة المراد منها أزالة الشعر ونتركها عشر دقائق ثم نقوم بازالة الكريم عكس اتجاه نمو الشعر، حتى لا يظهر سريعا ويتم ازالته من الجذور، ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.

وصفة العسل النحل مع الخميرة:

وصفات طبيعية لأزالة الشعر بدون ألم:

نقوم بمزج ملعقة من العسل النحل مع ملعقة صغيرة من الخميرة ونقوم بتقليبهم ومزجهم جيدا ثم نضيف عصير ليمونة الى هذا الخليط وملعقة من ماء الورد حتى نحصل على خليط كريمي ثم نقوم بوضع الخليط على المكان المراد منه إزالة الشعر.

ماسك الترمس المر:

نقوم بطحن كوب من الترمس المر ثم نقوم بنقعه في الماء الساخن ونتركه لمدة ليلة كاملة، ثم نقوم بوضعه بالماء في بخاخه ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، وقبل إزالة الشعر نقوم برش هذا الماء على المنطقة المراد منها قبل ازالة الشعر وبعد ازالة الشعر، وهذا يعمل على عدم ظهوره سريعا، ويمكن استخدام ماسك الترمس المنقوع على الجسم كله فهو له تأثير في نعومة البشرة وتفتيحها.