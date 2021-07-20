طريقة عمل كفتة الحاتي: بمناسبة عيد الأضحى ٢٠٢١ بطريقة مثل الجاهزة

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طريقة عمل كفتة الحاتي من أكثر الطرق التي يكثر البحث عنها في هذه الأيام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الكثير مننا يفضل الأكلات السريعة مثل الكفتة والمشويات التي لا تتطلب المسبكات بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو، والمعروف عن هذا العيد كثرة اللحوم فيه وبالتالي تتنوع الأكلات والوجبات وكل شخص يقوم بعمل الأكلة التي يفضلها ويعشقها، ويتم عمل هذه الكفتة بكل سهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت ويمكن تقديمها في العزومات وجميع المناسبات السعيدة، وتختلف طريقة تحضيرها ومكوناتها من شخصية إلى أخرى، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الحاتي وعرض مكوناتها بالتفصيل.مكونات عمل كفتة الحاتي
تتكون كفتة الحاتي اللذيذة من مكونات سهلة وبسيطة يكثر وجودها هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى والمكونات كالتالي:
- ٣ ملاعق كبيرة من البصل المفروم.
- ٣/٤ كيلو من اللحمة ( من الضلع أو الكتف ).
- ٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع كيلو من اللية الضاني.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
تعد هذه الطريقة ممتازة جداً من غير ما تكش الكفتة ولا تفك سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها اللحمة والبقدونس المفروم والبصل والملح والفلفل الأسود واللية.
- نضرب جميع المكونات معاً حتى تتجانس ونفصل الكهرباء.
- بعد ذلك نضع البيكنج بودر على الخلطة ونعجنها باليد حتى يسهل تشكيلها.
- ثم نقوم بتشكيلها على شكل صوابع على العيدان الخشبية أو الأسياخ المستخدمة للشوي ونضغط عليها جيداً حتى لا تتفك.
- نرص هذه الأسياخ في صينية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية جداً، ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى يتم نضجها تماماً.
سر نجاح الكفتة مثل المحلات
سوف نتعرف على سر نجاح هذه الكفتة وعدم تفككها وانكماشها وهي كما يلي:
- يجب أن تكون الفرن على درجة حرارة عالية وتقليبها من وقت لآخر.
- وضع القليل من البيكنج بودر حتى لا تتفكك الكفتة.
- عدم وضع الكثير من البصل المفروم بها ولا البهارات حتى تزيد من رائحتها اللذيذة.
- ضرورة وضع اللية مع اللحم وفرمها جيداً حتى تصبح ناعمة.
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طريقة عمل كفتة الحاتي من أكثر الطرق التي يكثر البحث عنها في هذه الأيام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الكثير مننا يفضل الأكلات السريعة مثل الكفتة والمشويات التي لا تتطلب المسبكات بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو، والمعروف عن هذا العيد كثرة اللحوم فيه وبالتالي تتنوع الأكلات والوجبات وكل شخص يقوم بعمل الأكلة التي يفضلها ويعشقها، ويتم عمل هذه الكفتة بكل سهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت ويمكن تقديمها في العزومات وجميع المناسبات السعيدة، وتختلف طريقة تحضيرها ومكوناتها من شخصية إلى أخرى، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الحاتي وعرض مكوناتها بالتفصيل.مكونات عمل كفتة الحاتي
تتكون كفتة الحاتي اللذيذة من مكونات سهلة وبسيطة يكثر وجودها هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى والمكونات كالتالي:
- ٣ ملاعق كبيرة من البصل المفروم.
- ٣/٤ كيلو من اللحمة ( من الضلع أو الكتف ).
- ٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع كيلو من اللية الضاني.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
تعد هذه الطريقة ممتازة جداً من غير ما تكش الكفتة ولا تفك سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها اللحمة والبقدونس المفروم والبصل والملح والفلفل الأسود واللية.
- نضرب جميع المكونات معاً حتى تتجانس ونفصل الكهرباء.
- بعد ذلك نضع البيكنج بودر على الخلطة ونعجنها باليد حتى يسهل تشكيلها.
- ثم نقوم بتشكيلها على شكل صوابع على العيدان الخشبية أو الأسياخ المستخدمة للشوي ونضغط عليها جيداً حتى لا تتفك.
- نرص هذه الأسياخ في صينية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية جداً، ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى يتم نضجها تماماً.
سر نجاح الكفتة مثل المحلات
سوف نتعرف على سر نجاح هذه الكفتة وعدم تفككها وانكماشها وهي كما يلي:
- يجب أن تكون الفرن على درجة حرارة عالية وتقليبها من وقت لآخر.
- وضع القليل من البيكنج بودر حتى لا تتفكك الكفتة.
- عدم وضع الكثير من البصل المفروم بها ولا البهارات حتى تزيد من رائحتها اللذيذة.
- ضرورة وضع اللية مع اللحم وفرمها جيداً حتى تصبح ناعمة.
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