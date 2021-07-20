طريقة عمل الفتة باللحم الضاني بكل سهولة والطعم رائع وشهي

طريقة عمل الفتة باللحم الضاني بطعم رائع وشهي، من أفضل الأكلات التي يحبها الجميع فتة اللحم.

من العادات والتقاليد التي يتبعها الجميع في عيد الأضحى المبارك هي تناول الفتة أول أيام العيد

لذلك سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الفتة باللحم الضاني بكل سهولة وفي وقت قصير بطعم مميز ورائع.

تتعدد أنواع اللحوم الحمراء ولكن أفضلها مذاق هو لحم الضاني أو لحم الأغنام خاصة عند عمل الفتة

ولكننا سوف نوضح أحسن جزء يمكنا عمل الفتة به فى الخروف مع العلم أن

كل أجزاء الخروف تصلح لعمل الفتة ولكن هناك أجزاء تكون الأفضل عند عمل الفتة

وهي التي يتركز بها اللحم وتكون شهية وممتعة في تناولها.

المقادير اللازمة عند التحضير لعمل الفتة باللحم الضاني

يسعى الناس بعد قضاء صلاة العيد حتى ينال الثواب وهى سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام.

ويفضل أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه أو يشاهدها وهى تذبح.

ونوضح لكم أن أفضل جزء لعمل الفتة هو الفخذ نظراً لأنه أكبر جزء ممتلئ باللحم،

ومن الممكن أن نستخدم الكتف أيضا لعمل الفتة حيث أنه ثاني جزء به لحم بعد الفخذ.

نقوم بتجهيز الجزء المراد عمل الفتة به بسلقه جيدا ويكون لدينا كمية مناسبة من الثوم والخل وفلفل حسب الرغبة.

الجزء المخصص سواء الفخذ أو الكتف.

الكمية المناسبة من الأرز.

ملح وثوم وخل.

ورق غار وحبهان.

بصل كبير الحجم.

فلفل أسمر وفلفل حار حسب الرغبة.

خبز جاف أو محمص بالزبدة.

نجهز وعاء كبير ممتلئ بالماء ونضعه على النار حتى الغليان.

نضع اللحم والبصل والملح والفلفل الأسمر وورق الغار والحبهان ويترك حتى النضج.

يفضل أن يصفى اللحم من المرق ونقوم بتشويح اللحم فى مقلاة على نار هادئة.

نقوم بعمل الأرز فى وعاء أخر حتى يكون جاهز عند نضج اللحم الضاني.

نحضر طبق كبير ونقوم بوضع العيش المحمص به والأرز.

نقوم بوضع المرق

الناتج من اللحم على الطبق.



نحضر مقلاة لعمل “الطشة” .

نضع ملعقة كبيرة سمن فى المقلاة ونضيف إليها فصوص الثوم بعد فرمها.

وعند بدء التحمير نضيف الخل.

نضع “الطشة” على الطبق ونقوم بإضافة اللحم وبالهنأ والشفا.

المكونات اللازمة لعمل فتة اللحم الضانيطريقة تحضير الفتة باللحم الضاني