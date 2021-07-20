صبغة الشعر باللون الأسود الداكن لكي يكون شعرك اجمل في ايام العيد

صبغة الشعر باللون الأسود أكثر الالوان طلبا وشيوعا، حيث يعتبر اللون الأسود سيد الألوان، وهو من أجمل الوان الشعر والأكثر طلبا في العالم ولكن بسبب الصبغات والتلوين المتكرر للشعر يتعرض للتقصيف والضعف ولذلك نحرص علي عدم استخدام المواد الكيماوية التي تضر الشعر والأن نعرض إليكم بعض الطرق الطبيعية لصبغة الشعر بدون ضرر.

صبغة الشعر باللون الأسود

الكثير من السيدات والرجال يريدون تغير لون الشعر المائل للون الرمادي خاصة عند سن الأربعين ويتوافر كثير من الصبغات في الأسواق إلا إن هذه الصبغات تضر الشعر لذا يفضل استخدام الصبغات الطبيعية التي تكون خالية تماما من المواد الكيماوية.

صبغة الشعر بالحناء والنيلة

هذه الخلطة عندما تطبق علي الشعر تعطي للشعر لون أسود خصب.

المكونات

النيلة

فازلين

حناء

كيس بلاستيك

طريقة التحضير

1_ يضع طبقة من الفازلين حول الشعر حتي لا تتلون البشرة بلون الصبغة

2_ثم يتم وضع الحناء علي جزء صغير من الشعر ثم يلف في اتجاه واحد

3_ يؤخذ جزء أخر من الشعر وتضع عليه الحناء وتلف عكس الاتجاه ويطبق هذا علي خصل الشعر كله

4_ من خلال لف الشعر يكون ثابت

5_ بعد الانتهاء من الحناء يوضع الكيس علي الشعر مدة 3 ساعات

6_ ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر

7_ ينصح بعدم استخدام الشامبو أو البلسم للحصول على أفضل النتائج

8_ بعد الانتهاء نحصل علي شعر برتقالي ولكن لتحقيق اللون الأسود نتبع باقي الخطوات

9_نضع كمية مناسبة من الإنديقو علي حسب طول الشعر

نخلط النيلة مع الماء

ثم يتم وضعه علي الشعر

يغطي الشعر بكيس بلاستيك مدة نصف ساعة

ثم يتم غسله بالماء الفاتر

ينتظر يوما كاملا حتي يتأكسد منتج النيلة ويعطي اللون الأسود

قناع للحفاظ علي اللون الأسود

لزيادة لمعان وتألق الشعر والحفاظ علي اللون الأسود يرجي اتباع الخطوات التالية

المكونات

نصف كوب من الآملا الجافة لتحسين نمو الشعر وتثبيت اللون الأسود

نصف كوب بودرة الحناء لإضفاء اللون

بيضة مخفوقة

نصف كوب لبن زبادي

عصير نصف ليمونة

شاي

طريقة التحضير

يضع الشاي مع بودرة الحناء والأملا ويتم الخلط جيدا ثم يترك الخليط ليلة كاملة

ثم اليوم التالي توضع باقي المكونات ثم يتم خلطهم جيدا

يترك علي الشعر مدة نصف ساعة

يغسل الشعر جيدا مدة نصف ساعة

طرق تغميق الشعر طبيعيا

القهوة

الكثير من الناس يحبون القهوة كما انها عند تطبيقها علي الشعر فيصبح اللون غامق عن طريق استخدمها عدة مرات

المكونات

قهوة نوع جيد

طريقة التحضير