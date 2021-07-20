طريقة عمل ممبار العيد من أول التنظيف لحد الحشو بكل سهولة وبدون تعب

يتمطريقة عمل ممبار العيد، يعتبر الممبار من أنواع المحاشي المميزة التي يحبها الكثير، ويزيد طلب اكله في عيد الأضحى المبارك، نظراً للقيام بالذبح فيه للأضحية فيكون موجود بالمنزل، لذا بيزيد البحث عن طريقة تنظيفه وطريقة عملة، لذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل الممبار من أول تنظيفة لحد الحشو بكل سهولة وبدون تعب.

طريقة عمل ممبار العيد

كما ذكرنا أنه يبحث الكثيرين من السيدات عن طريقة عمل الممبار فسوف نقدمه لكم بكل سهولة.

المكونات:

واحد كيلو من الممبار

نصف كيلو من الأرز

ربطة من البقدونس

حوالي ربطة من الكزبرة

ربطة شبت

نصف كيلو من الطماطم

ملعقتان من الصلصة

عدد اثنان بصلة كبيرة

اثنان قرن فلفل احمر

التوابل ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الكمون

ربع ملعقة من الكبيبة الصيني المطحونة

ملعقة من البهارات المشكلة

ملعقتان من الملح

ربع ملعقة من الكزبرة الناشفة

ملعقة بابريكا كبيرة

قليل من الشطة حسب الرغبة

ربع كوب من الزيت

نغسل الطماطم ونقطعها ونضعها، ونقطع الفلفل أيضاً في إناء معدني على النار لتستوي.

نترك الطماطم تبرد ثم نضربها بالخلاط ونصفيها جيدا.

نقوم بتقطيع البطل قطع صغيرة ونضيفه على العصير الطماطم ونضيف ربع كوب من الزيت، ونضيف ملعقتان الصلصة، ونضعها مرة أخرى على النار حتى تختلط المكونات ببعضها لمدة ربع ساعة مع تهدئة النار.

نقطع الخضرة بأنواعها إلى قطع صغيرة

نحضر الأرز ونغسله ونصفية من الماء.

نضع الصلصة والخضرة المقطعة والتوابل، ونقلب الكل جيداً.

نحضر قطع الممبار ونقوم بحشوها.

نضع مقدار الأرز ماء ويتم غلية ونضيف له حبهان وورق لوري وملح وفلفل اسود وكمون.

بعد الغليان نسقط قطع الممبار في الحلة وبعد ان يتم الغليان جيداً يتم تهدئة النار كما تسوية الأرز على نار هادئة.

بعد إتمام الطهي يتم فرده على صينية.

يتم تحميره في زيت غزير.

يقدم على السفرة في اطباق التقديم ونضع عليه قليل من قطع البقدونس.

أولاً يتم التخلص من الدهون الموجودة بة بالقطع باليد أو بالسكين.

ثانياً نقوم بقلب الممبار تحت الماء الجاري.

ننقع الممبارفي خل وملح لمدة ساعة.

نقوم بفرق الممبار باليد لكي يخرج المادة الذي تكون به.

بعد ذلك نقوم بشطف الممبار بالماء الجاري.

نقوم بحك الممبار بالسكين للتخلص من أي بقايا لزجة به.

نحضر ثلاث ملاعق من الدقيق ونغسله به.

ننقعه في ماء وعصير ليمون وملعقة من الجنزبيل.

بذلك نكون انتهينا من تنظيف الممبار وتخلصنا من رائحة الزفارة بالغسيل بالليمون والجنزبيل.

طريقة تحضير خلطة الممبارطريقة تسوية الممبارطريقة تنظيف الممبار