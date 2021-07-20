طريقة بهارات الكبسة ف البيت وعلى طريقه المطاعم سهلة وبسيطة زي الجاهز

بهارات الكبسة ف البيت بالطريقة الاحترافية، جميعا نعرف إن طريقه بهارات الكبسة، تبحث عنها كل النساء، وبالأخص في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم عمل بهارات اكبسه بطريقه رائعه، وغير مكلفه ابدأ،، ثم إنها تعطي رائحه و طعم لذيذ، حيث إن البهارات تلعب دور مهم في اي طعام، وتحتوي علي عناصر غذائيه ضروريه مثل الفيتامينات والمعادن، حيث إنها تقضي علي بعض المشاكل الصحية.

مكونات بهارات الكبسة ف البيت

الكبسة السعودية مثلها في مصر تسمى الفتة المصرية، وبمكونات سهلة جدا، وغليكم مكونات الكبسة وهي:

2 ورقه غار.

عود من القرفة.

2 حبه من الهال.

ثلاث حبات من القرنفل.

نصف معلقه صغيره من الفلفل الاسود.

نصف معلقه الهيل

نص معلقه كمون

نقوم باحضار مقلاه ونضعها علي النار. ثم نضع البهارات داخل المقلاة. ثم نقلبها لمده تصل ل 10 دقائق.

ربع معلقه من الفلفل المطحون.

1 معلقه من الكزبره الجافه.

نصف من الهيل المطحون.

معلقه صغيره من الكمون المطحون.

نضع جميع المكونات في عاء، ونخلطها حتتا تصبح متجانسه. نسكب التوابل جميعها في إناء محمك الأغلاق حتا يتم استعمالهم.

نحضر كميه حسب الرغبة من الدجاج، ويكون متقطع لاجزاء.

وبعض القطع من الفلفل الحار.

ثم البعض من الفلفل الأخضر.

وقليل من الثوم، مع البصل المقطع قطع صغيره.

4 معالق من زيت نباتي.

ربع معلقه من الكمون المطحون، ونصف معلقه كاري.

معلقه صغيره من بهارات الكبسة.

3 كوب ماء، ثم كوبان من الأرز ألبسمتي المغسول.

الكرز المجفف.

ربع من الزبيب.

1 معلقه من ألكركم.

ربع من التوت الأزرق المجفف.

ملح (حسب الرغبة)

نحضر مقلاه ونضع بها بعض من الزيت النباتي، ثم نضيف كل من الفلفل والثوم والبصل، ويتم تقليب جميع المكونات. ثم نضيف قطع الدجاج حتا يتم تحميرها جيدا. وبعد ذلك نضيف جميع التوابل والتوت والكرز والزبيب، وتقلب جميعا حتا يتم دمجهم جيدا. ونضيف الماء الساخن، ونقلل حراره النار حتا تكون متوسطه، لمده تصل إلي 45 دقيقه حتي يتم نضجها وكذلك نضع الارز المنقوع جيدا في الماء علي المكونات، ويمكن اضافه الماء حسب الرغبه، ثم يتم الانتظار حتا يتم تشرب الارز الماء ثم نضع الاناء علي نار خفيفه تصل لمده الي26 دقيقه.

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