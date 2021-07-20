طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم بالنكهة والطعم الأصلي بكل سهولة

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم هي واحدة من طرق طهي اللحم الشهيرة إن لم تكن أشهرها على الإطلاق في العالم العربي، وتتعدد طرق عمل الفتة، فهناك طريقة عمل الفتة بالخل والثوم على الطريقة المصرية وأيضاً طريقة عمل الفتة السوري وكذلك طريقة عمل فتة الشاورما السورية إلى جانب طريقة عمل المثلوثة والتي تعتبر أحد أنواع الفتة في المملكة العربية السعودية، ولكن يسرنا أن نقدم في هذا المقال كيفية تحضير الفتة المصرية بالثوم للحصول على الطعم والنكهة المصرية الأصيلة بأبسط الخطوات.

كيلو جرام من اللحم متوسط الدهون.

كيلو جرام من الأرز المصري.

5 أرغفة من الخبز البلدي المصري الطازج ” خبز اسمر بالنخالة”.

6 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

كوب من عصير الطماطم الطازج.

بصلة متوسطة.

ملح وفلفل.

حبهان ” هيل”.

ورق غار.

نسلق مقدار اللحم أولاً في كمية من الماء وبصلة متوسطة ونضع القليل من الحبهان وورقة غار.

نجهز خبز الفتة بتقطيعه إلى مربعات صغيرة باستخدام المقص أو السكين.

في صينية على النار نضع فص من الثوم المفروم ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة حتى يصفر الثوم ثم نضيف الخبز ونقلبه مرتين حتى يتشبع الخبز بالزبدة.

ندخل صينية الخبز إلى الفرن الساخن حتى يجف ويصبح لونه ذهبياً ” يستغرق 20 إلى 30 دقيقة”.

في تلك الأثناء نجهز الأرز المصري، نغسله جيداً بدون نفع ثم نصفيه تماماً من الماء.

نضع مكعب من الزبدة في وعاء على النار ثم نضيف الأرز ونقلبه في الزبدة مع ورقة غار ونضيف مقدار الماء أو الشوربة حسب الرغبة ونتركه حتى يغلي ثم نهدئ النار ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً.

في وعاء آخر على النار نضع ملعقة زيت ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونه ذهبياً، نضيف إليه كوباً من عصير الطماطم ثم نتبله ملح وفلفل ونتركه حتى يتسبك ونطفئ النار،نضع 3/4 الكمية منه في طبق صغير للتزيين والتقديم على وجه الفتة.

الربع الباقي من الصلصة نضيف إليه مقدار كوب أو كوب ونصف من شوربة اللحم ثم نسقي به الخبز الجاف بعد خروجه من الفرن.

نضيف الأرز الأبيض على الخبز ثم نضيف قطع اللحم المسلوق أو المحمر حسب الرغبة.

نضيف الصلصة للتزيين ثم نقدم الصينية ساخنة.

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صلصة الفتة هي مكون هام جداً من المكونات الأربعة الرئيسية الفتة المصرية، وهي تتكون من عصير الطماطم الطازج، ويمكن عملها بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة المعتمدة في البيوت المصرية القديمة هي ما يلي:

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

6 فصوص من الثوم.

ملعقة من الخل الأبيض.

القليل من الزيت.

ملح وفلفل وكزبرة جافة.

في وعاء على النار نسخن الزيت ثم نضيف إليه الثوم المفروم ونحركه حتى يصفر.

نضيف إليه الخل الأبيض ونحركه ثم نضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

نضع الملح والفلفل والكزبرة ونقلب ثم نتركها حتى تتسبك ونضعها على وجه الفتة.

مقادير صلصة الفتةطريقة عمل صلصة الفتة