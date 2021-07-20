طريقة عمل اللحمة الباردة بأشهي الطرق المفضلة لديكي والتي تبهر عائلتك

طريقة عمل اللحمة الباردة اللحوم أنواع كثيرة وكل منا له النوع المحبب والمفضل لتناوله سواء كان خارج المنزل أو بداخل المنزل سواء كانت لحم الرقبة أو الضلع أو الفخذ أو العرق. أشتهرت المطابخ الأوربيه بتقديم اللحمة الباردة بطرق عديدة مختلفة منها اللحمة الباردة بالخضار، الصوص البني، صوص المشروم، البيض، مشوية، البطاطس. طربقة عمل اللحمة الباردة طربقة عمل اللحمة الباردة وأنتقلت بعد ذلك إلي المطابخ العربية والخليجة وقاموا بتقديمها بأضافه توابل تميزها وتبحث جميع الأمهات عن الأكلات التي يفضلن عائلتها تناولها خارج المنزل بأعدادها بطريقة صحية وأمنه لسلامة جودتها ونظافتها الجميع لا يختلف عن تناولها بأي شكل من الأشكال لسهوله مضغها. اللحمة الباردة لها أسماء عديدة منها التربينكو أو عرق فيلتو. طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني المكونات عرق تربيانكو مربط بالخيط.

رأس كبيرة ثوم كاملة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

جوزة الطيب فريش.

جنزبيل مطحون.

ملعقتان كبيرة خل تفاح.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة كاري.

فصان مستكة.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات سمكة.

حبتان جزر مقطعة سميكة.

كيس حراري.

صويا صوص.

ثلاث ملاعق كبيرة مستردة. طريقة التحضير نغرس بالسكين اللحم بأكمله بمقاس عقلة أصبع، نضع فصوص الثوم في الفتحات.

نضع في وعاء عميق، البصل المفروم، التوابل، الخل، الزيت، نقلبهم جيداً ونترك جنباً.

نضع حلة كبيرة عميقة على نار عالية، نضيف ملعقتان كبيرة زيت نباتي، المستكة، الملح.

نترك الزيت إلي أن يقدح تماماً، ثم نضع العرق في الحلة، نضيف حلقات البصل والجزر.

نشوح العرق مع البصل والجزر، نتركه حتي يحمر لونه من جميع الجوانب، نرفع العرق على لوح التقطيع.

نغلف العرق من جميع الجوانب بالتتبيلة المحضرة سابقاً، نضع البصل والجزر المشوح في الكيس الحراري.

نضيف العرق التربينكو في الكيس الحراري، ونضيف التتبيلة أيضا، نضعه في صينية مناسبة كبيرة الحجم.

نغلق الكيس بأحكام، ونقوم بقص الكيس لعمل فتحه صغيرة لتخرج منها البخار، نضيف لتر ماء مغلي في الصينية.

نضعه في الفرن على الرف الأوسط بدرجة حرارة 220 ْ لمدة ساعة كاملة، ثم نخض الحرارة على درجة 160 ْ.

نتركه لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعة ونص، بين، نراقب العرق ونقوم بلفه من جميع الجوانب بين الحين والأخر لكي يتم نضجه.

نضع الخضار مع البهاريز، نضيف نصف كوب من الصويا صوص حسب كمية الصوص المتبقي، نضيف المستردة، نطحنهم جيداً .

نضع العرق على لوح التقطيع مرة أخري، ننزع جميع الخيوط بالسكين أو المقص.

نترك العرق يبرد تماماُ، ثم نقوم بتقطيعه بسكين حاد، يقدم بارد بجانبه الصوص البني، السلطات. الوسوم

طريقة عمل اللحمة الباردة اللحوم أنواع كثيرة وكل منا له النوع المحبب والمفضل لتناوله سواء كان خارج المنزل أو بداخل المنزل سواء كانت لحم الرقبة أو الضلع أو الفخذ أو العرق. أشتهرت المطابخ الأوربيه بتقديم اللحمة الباردة بطرق عديدة مختلفة منها اللحمة الباردة بالخضار، الصوص البني، صوص المشروم، البيض، مشوية، البطاطس. طربقة عمل اللحمة الباردة طربقة عمل اللحمة الباردة وأنتقلت بعد ذلك إلي المطابخ العربية والخليجة وقاموا بتقديمها بأضافه توابل تميزها وتبحث جميع الأمهات عن الأكلات التي يفضلن عائلتها تناولها خارج المنزل بأعدادها بطريقة صحية وأمنه لسلامة جودتها ونظافتها الجميع لا يختلف عن تناولها بأي شكل من الأشكال لسهوله مضغها. اللحمة الباردة لها أسماء عديدة منها التربينكو أو عرق فيلتو. طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني المكونات عرق تربيانكو مربط بالخيط.

رأس كبيرة ثوم كاملة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

جوزة الطيب فريش.

جنزبيل مطحون.

ملعقتان كبيرة خل تفاح.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة كاري.

فصان مستكة.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات سمكة.

حبتان جزر مقطعة سميكة.

كيس حراري.

صويا صوص.

ثلاث ملاعق كبيرة مستردة. طريقة التحضير نغرس بالسكين اللحم بأكمله بمقاس عقلة أصبع، نضع فصوص الثوم في الفتحات.

نضع في وعاء عميق، البصل المفروم، التوابل، الخل، الزيت، نقلبهم جيداً ونترك جنباً.

نضع حلة كبيرة عميقة على نار عالية، نضيف ملعقتان كبيرة زيت نباتي، المستكة، الملح.

نترك الزيت إلي أن يقدح تماماً، ثم نضع العرق في الحلة، نضيف حلقات البصل والجزر.

نشوح العرق مع البصل والجزر، نتركه حتي يحمر لونه من جميع الجوانب، نرفع العرق على لوح التقطيع.

نغلف العرق من جميع الجوانب بالتتبيلة المحضرة سابقاً، نضع البصل والجزر المشوح في الكيس الحراري.

نضيف العرق التربينكو في الكيس الحراري، ونضيف التتبيلة أيضا، نضعه في صينية مناسبة كبيرة الحجم.

نغلق الكيس بأحكام، ونقوم بقص الكيس لعمل فتحه صغيرة لتخرج منها البخار، نضيف لتر ماء مغلي في الصينية.

نضعه في الفرن على الرف الأوسط بدرجة حرارة 220 ْ لمدة ساعة كاملة، ثم نخض الحرارة على درجة 160 ْ.

نتركه لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعة ونص، بين، نراقب العرق ونقوم بلفه من جميع الجوانب بين الحين والأخر لكي يتم نضجه.

نضع الخضار مع البهاريز، نضيف نصف كوب من الصويا صوص حسب كمية الصوص المتبقي، نضيف المستردة، نطحنهم جيداً .

نضع العرق على لوح التقطيع مرة أخري، ننزع جميع الخيوط بالسكين أو المقص.

نترك العرق يبرد تماماُ، ثم نقوم بتقطيعه بسكين حاد، يقدم بارد بجانبه الصوص البني، السلطات.

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