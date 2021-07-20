طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق بمكونات بسيطة في المنزل

لا يعتبر الوقوف في المطبخ مرغوب في تلك الفترة خاصةً مع إرتفاع درجات الحرارة لذلك تصبح مهمة الطبخ ثقيلة على الأمهات، ويعتبر تحضير الحلويات محدود ومقتصر جداً في تلك الفترة بسبب عدم وجود وقت كافي وبذل مجهود أثناء تحضير الطعام الأساسي، ويتسائل الأشخاص عن وجود حلويات أو معجنات سهلة لا تحتاج إلي مجهود كبير وفي الواقع ثبت أنه يمكن تحضير جميع كافة الوجبات التي تحتاج إلي وقت كبير في وقت مختصر، فمن المعروف أن البسبوسة من الحلويات التي تحتاج إلي عناية أثناء التحضير ولكن اليوم ننقل لكم طريقة مختصرة لتحضير البسبوسة في عشر دقائق فقط ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق المكونات: كوبان من الزبادي البلدي.

كوب سكر أبيض.

كوبان دقيق عالي الجودة.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

كيس بيكنج باودر.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

رشة ملح.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

قطر البسبوسة. طريقة التحضير: الخطوة الأولي تحضير وعاء العجن ونضع به المكونات الدقيق المنخول أولاً بالإضافة إلي المكونات الأخري مثل جوز الهند والبيكنج باودر ورشة ملح والسكر ونقلب جميع المكونات الجافه معاً حتى مندمجة بشكل جيد. الخطوة الثانية وهي الإنتقال إلي المكونات السائلة ففي البداية نقوم بإضافة الزيت إلي المكونات التي سبق تحضيرها والحليب ويتم العجن عن طريق اليدين للحصول على أفضل ملمس للعجينة ملمس ناعم ولينة. بعد تجهيز الصينية الخاصه بالبسبوسة نقوم بوضع عجينة البسبوسة وفردها جيداً على أن تكون سماكة العجين حوالي 2 سم بحيث تكون متساوية، ونتركها حوالي عشر دقائق حتى وضعها بالفرن لمدة عشر دقائق. نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تصبح ناضجة ثم وضع قطر البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن ويكون القطر بارد والبسبوسة ساخنة أو العكس. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكنك إستبدال اللبن الزبادي بالحليب السائل حسب الرغبة، البعض يقوم بتحضير البسبوسة الجاهزة ولا يوجد إختلاف كبير ولكن تحتوي على مكونات إضافية مثل البيكنج باودر والسكر ويمكن استخدامها في الأوقات الضيقة لإختصار الوقت وتُعطي نفس المذاق. الوسوم

لا يعتبر الوقوف في المطبخ مرغوب في تلك الفترة خاصةً مع إرتفاع درجات الحرارة لذلك تصبح مهمة الطبخ ثقيلة على الأمهات، ويعتبر تحضير الحلويات محدود ومقتصر جداً في تلك الفترة بسبب عدم وجود وقت كافي وبذل مجهود أثناء تحضير الطعام الأساسي، ويتسائل الأشخاص عن وجود حلويات أو معجنات سهلة لا تحتاج إلي مجهود كبير وفي الواقع ثبت أنه يمكن تحضير جميع كافة الوجبات التي تحتاج إلي وقت كبير في وقت مختصر، فمن المعروف أن البسبوسة من الحلويات التي تحتاج إلي عناية أثناء التحضير ولكن اليوم ننقل لكم طريقة مختصرة لتحضير البسبوسة في عشر دقائق فقط ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق المكونات: كوبان من الزبادي البلدي.

كوب سكر أبيض.

كوبان دقيق عالي الجودة.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

كيس بيكنج باودر.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

رشة ملح.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

قطر البسبوسة. طريقة التحضير: الخطوة الأولي تحضير وعاء العجن ونضع به المكونات الدقيق المنخول أولاً بالإضافة إلي المكونات الأخري مثل جوز الهند والبيكنج باودر ورشة ملح والسكر ونقلب جميع المكونات الجافه معاً حتى مندمجة بشكل جيد. الخطوة الثانية وهي الإنتقال إلي المكونات السائلة ففي البداية نقوم بإضافة الزيت إلي المكونات التي سبق تحضيرها والحليب ويتم العجن عن طريق اليدين للحصول على أفضل ملمس للعجينة ملمس ناعم ولينة. بعد تجهيز الصينية الخاصه بالبسبوسة نقوم بوضع عجينة البسبوسة وفردها جيداً على أن تكون سماكة العجين حوالي 2 سم بحيث تكون متساوية، ونتركها حوالي عشر دقائق حتى وضعها بالفرن لمدة عشر دقائق. نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تصبح ناضجة ثم وضع قطر البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن ويكون القطر بارد والبسبوسة ساخنة أو العكس. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكنك إستبدال اللبن الزبادي بالحليب السائل حسب الرغبة، البعض يقوم بتحضير البسبوسة الجاهزة ولا يوجد إختلاف كبير ولكن تحتوي على مكونات إضافية مثل البيكنج باودر والسكر ويمكن استخدامها في الأوقات الضيقة لإختصار الوقت وتُعطي نفس المذاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق بمكونات بسيطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.