طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى مثل الجاهزة

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طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى ، اللحمة المشوية من أجمل الأطعمة التي يتم إعدادها في عيد الأضحى فهي تكون ذات مذاق لذيذ وشهي، وتتعدد أنواع اللحوم التي يتم شويها فمنها اللحمة الحمراء والريش والكفتة البلدي وغيرها من أنواع اللحمة الأخرى، واليوم سوف نقدم لكِ سيدتي طريقة سهلة وبسيطة جدًا لإعداد اللحمة الحمراء المشوية بتتبيلة خطيرة وبمكونات جميعها موجودة في منزلك.طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى
تتعدد طرق إعداد اللحمة المشوية في البيت من أبسط الطرق الممكنة، وإليكِ سيدتي الغالية طريقة سهلة وبسيطة جدًا في إعداد اللحمة المشوية:المكونات
- كيلو من اللحم الأحمر.
- قطعة من الدهن.
- 5 من حبات البصل.
- 4 حبات من الطماطم.
- 3ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ربع كوب من الزيت
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- 3 حبات من الليمون متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم المشوية.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
- 2 ملعقة من العسل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- في البداية يتم غسل اللحمة جيدًا وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- بعدها يتم إحضار وعاء عميق ووضع فيه الزيت، صلصة الطماطم، ملح الطعام، عصير الليمون، بهارات اللحمة، القرفة، الفلفل
- الأسود، الشطة، العسل الأبيض، بالإضافة إلى ذلك دبس الرمان ويتم تقليبيهم جيدًا.
- بعد ذلك يتم وضع مكعبات اللحمة في الخليط ومزجهم معًا جيدًا.
- يتم ترك المزيج في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
- بعد مرور الوقت المحدد يتم إخراج اللحمة من الثلاجة.
- بعد ذلك يتم تقشير البصل وتقطيعه إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ويتم غسل الطماطم وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- يتم إحضار بعض العيدان الخشبية ورص اللحمة والبصل والطماطم عليها واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي كل كمية اللحمة والخضار.
- يتم رص العيدان في قالب فرن، ووضعها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
- بعد تمام لنضج يتم إخراج اللحمة من الفرن وتقديمها مع الأرز الأبيض أو مع الخبز الأسمر والسلطة والطحينة.
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طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى ، اللحمة المشوية من أجمل الأطعمة التي يتم إعدادها في عيد الأضحى فهي تكون ذات مذاق لذيذ وشهي، وتتعدد أنواع اللحوم التي يتم شويها فمنها اللحمة الحمراء والريش والكفتة البلدي وغيرها من أنواع اللحمة الأخرى، واليوم سوف نقدم لكِ سيدتي طريقة سهلة وبسيطة جدًا لإعداد اللحمة الحمراء المشوية بتتبيلة خطيرة وبمكونات جميعها موجودة في منزلك.طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى
تتعدد طرق إعداد اللحمة المشوية في البيت من أبسط الطرق الممكنة، وإليكِ سيدتي الغالية طريقة سهلة وبسيطة جدًا في إعداد اللحمة المشوية:المكونات
- كيلو من اللحم الأحمر.
- قطعة من الدهن.
- 5 من حبات البصل.
- 4 حبات من الطماطم.
- 3ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ربع كوب من الزيت
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- 3 حبات من الليمون متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم المشوية.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
- 2 ملعقة من العسل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- في البداية يتم غسل اللحمة جيدًا وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- بعدها يتم إحضار وعاء عميق ووضع فيه الزيت، صلصة الطماطم، ملح الطعام، عصير الليمون، بهارات اللحمة، القرفة، الفلفل
- الأسود، الشطة، العسل الأبيض، بالإضافة إلى ذلك دبس الرمان ويتم تقليبيهم جيدًا.
- بعد ذلك يتم وضع مكعبات اللحمة في الخليط ومزجهم معًا جيدًا.
- يتم ترك المزيج في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
- بعد مرور الوقت المحدد يتم إخراج اللحمة من الثلاجة.
- بعد ذلك يتم تقشير البصل وتقطيعه إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ويتم غسل الطماطم وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- يتم إحضار بعض العيدان الخشبية ورص اللحمة والبصل والطماطم عليها واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي كل كمية اللحمة والخضار.
- يتم رص العيدان في قالب فرن، ووضعها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
- بعد تمام لنضج يتم إخراج اللحمة من الفرن وتقديمها مع الأرز الأبيض أو مع الخبز الأسمر والسلطة والطحينة.
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