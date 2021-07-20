طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى مثل الجاهزة

طريقة عمل اللحمة المشوية بالخلطة السحرية في عيد الأضحى ، اللحمة المشوية من أجمل الأطعمة التي يتم إعدادها في عيد الأضحى فهي تكون ذات مذاق لذيذ وشهي، وتتعدد أنواع اللحوم التي يتم شويها فمنها اللحمة الحمراء والريش والكفتة البلدي وغيرها من أنواع اللحمة الأخرى، واليوم سوف نقدم لكِ سيدتي طريقة سهلة وبسيطة جدًا لإعداد اللحمة الحمراء المشوية بتتبيلة خطيرة وبمكونات جميعها موجودة في منزلك.

تتعدد طرق إعداد اللحمة المشوية في البيت من أبسط الطرق الممكنة، وإليكِ سيدتي الغالية طريقة سهلة وبسيطة جدًا في إعداد اللحمة المشوية:

كيلو من اللحم الأحمر.

قطعة من الدهن.

5 من حبات البصل.

4 حبات من الطماطم.

3ملعقة كبيرة من الصلصة.

ربع كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

3 حبات من الليمون متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم المشوية.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.