لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير من أول أستخدام

يعتبر كريم البانثينول من أهم الكريمات التي تدخل في العديد من الوصفات والخلطات المفيدة سواء كانت للشعر أو البشرة، وتتعدد فوائده واستخداماته فهو يعتبر افضل كيراتين للشعر بشكل طبيعي ويحضر منزليًا فلا تحتاجي من الآن الذهاب للصالونات لفرد شعرك فيمكنك عمل كريم من خلاله يساعد في فرد شعرك ويجعله ناعمًا وجذاب

وصفات كريم بانثينول لفرد الشعر

هناك بعض الوصفات التي يدخل فيها مريم بانثينول ويساعد من خلال هذه الوصفة على فرد الشعر بشكل كبير وبدون اي مجهود أو تكاليف ومن أهم الوصفات الآتي:

كريم بانثينول مع الموز لفرد الشعر

المكونات

ملعقتين من كريم بانثينول

ملعقتين من الموز المهروس جيدًا

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقتين من زيت جوز الهند

طريقة تحضير الوصفة

احضري طبق وضعي به كريم البانثينول مع زيت الزيتون واخلطي جيدًا

أضيف بعد ذلك زيت جوز الهند والموز المهروس واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط

قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي

اتركية لمدة نصف ساعة على الشعر

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو

وصفة كريم البانثينول مع مجموعة الزيوت الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه

المكونات

ثلاث ملاعق من كريم بانثينول

ملعقة واحدة من زبدة الشيا

ملعقتين صغيرتين من زيت الجلسرين

ملعقتين صغيرتين من زيت الجوجوبا

ملعقتين صغيرتين من زيت الأرجان

ملعقتين صغيرتين من زيت الأفوكادو

طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها

قومي بخلط كل المكونات الطبيعية مع كريم البانثينول جيدًا حتى يتم تجانس كل الخليط.

بعد أن يصبح الخليط كريمي

ابدئي في توزيع الخليط على شعرك بالكامل

ضعي على شعرك قبعة بلاستيكية

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر

فوائد كريم البانثينول للشعر

أهم فوائد كريم البانثينول للشعر هي كالأتي: