لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير من أول أستخدام

يعتبر كريم البانثينول من أهم الكريمات التي تدخل في العديد من الوصفات والخلطات المفيدة سواء كانت للشعر أو البشرة، وتتعدد فوائده واستخداماته فهو يعتبر افضل كيراتين للشعر بشكل طبيعي ويحضر منزليًا فلا تحتاجي من الآن الذهاب للصالونات لفرد شعرك فيمكنك عمل كريم من خلاله يساعد في فرد شعرك ويجعله ناعمًا وجذابوصفات كريم بانثينول لفرد الشعر
هناك بعض الوصفات التي يدخل فيها مريم بانثينول ويساعد من خلال هذه الوصفة على فرد الشعر بشكل كبير وبدون اي مجهود أو تكاليف ومن أهم الوصفات الآتي:
كريم بانثينول مع الموز لفرد الشعر
المكونات
- ملعقتين من كريم بانثينول
- ملعقتين من الموز المهروس جيدًا
- ربع كوب من زيت الزيتون
- ملعقتين من زيت جوز الهند
طريقة تحضير الوصفة
- احضري طبق وضعي به كريم البانثينول مع زيت الزيتون واخلطي جيدًا
- أضيف بعد ذلك زيت جوز الهند والموز المهروس واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف
- غطي الشعر بغطاء بلاستيكي
- اتركية لمدة نصف ساعة على الشعر
- اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو
المكونات
- ثلاث ملاعق من كريم بانثينول
- ملعقة واحدة من زبدة الشيا
- ملعقتين صغيرتين من زيت الجلسرين
- ملعقتين صغيرتين من زيت الجوجوبا
- ملعقتين صغيرتين من زيت الأرجان
- ملعقتين صغيرتين من زيت الأفوكادو
طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها
- قومي بخلط كل المكونات الطبيعية مع كريم البانثينول جيدًا حتى يتم تجانس كل الخليط.
- بعد أن يصبح الخليط كريمي
- ابدئي في توزيع الخليط على شعرك بالكامل
- ضعي على شعرك قبعة بلاستيكية
- اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة
- اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر
أهم فوائد كريم البانثينول للشعر هي كالأتي:
- يساعد في تقوية الشعر وبصيلاته وتعزيز نمو الشعر بشكل فعال
- يحتوي على فيتامين B5 الذي يحمي الشعر ويغذيه ويمنع مشكلة التساقط
- يهدئ فروة الشعر من اي التهابات
- يساعد على ترطيب فروة الرأس والتخلص من أي جفاف الشعر والفروة
- ساعد على منح الشعر اللمعان والنعومة وسهولة تسريحة
- يستخدم كبديل الكرياتين فهو يساعد على فرد الشعر المجعد بكل سهولة.
الوسوم
يعتبر كريم البانثينول من أهم الكريمات التي تدخل في العديد من الوصفات والخلطات المفيدة سواء كانت للشعر أو البشرة، وتتعدد فوائده واستخداماته فهو يعتبر افضل كيراتين للشعر بشكل طبيعي ويحضر منزليًا فلا تحتاجي من الآن الذهاب للصالونات لفرد شعرك فيمكنك عمل كريم من خلاله يساعد في فرد شعرك ويجعله ناعمًا وجذابوصفات كريم بانثينول لفرد الشعر
هناك بعض الوصفات التي يدخل فيها مريم بانثينول ويساعد من خلال هذه الوصفة على فرد الشعر بشكل كبير وبدون اي مجهود أو تكاليف ومن أهم الوصفات الآتي:
كريم بانثينول مع الموز لفرد الشعر
المكونات
- ملعقتين من كريم بانثينول
- ملعقتين من الموز المهروس جيدًا
- ربع كوب من زيت الزيتون
- ملعقتين من زيت جوز الهند
طريقة تحضير الوصفة
- احضري طبق وضعي به كريم البانثينول مع زيت الزيتون واخلطي جيدًا
- أضيف بعد ذلك زيت جوز الهند والموز المهروس واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف
- غطي الشعر بغطاء بلاستيكي
- اتركية لمدة نصف ساعة على الشعر
- اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو
المكونات
- ثلاث ملاعق من كريم بانثينول
- ملعقة واحدة من زبدة الشيا
- ملعقتين صغيرتين من زيت الجلسرين
- ملعقتين صغيرتين من زيت الجوجوبا
- ملعقتين صغيرتين من زيت الأرجان
- ملعقتين صغيرتين من زيت الأفوكادو
طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها
- قومي بخلط كل المكونات الطبيعية مع كريم البانثينول جيدًا حتى يتم تجانس كل الخليط.
- بعد أن يصبح الخليط كريمي
- ابدئي في توزيع الخليط على شعرك بالكامل
- ضعي على شعرك قبعة بلاستيكية
- اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة
- اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر
أهم فوائد كريم البانثينول للشعر هي كالأتي:
- يساعد في تقوية الشعر وبصيلاته وتعزيز نمو الشعر بشكل فعال
- يحتوي على فيتامين B5 الذي يحمي الشعر ويغذيه ويمنع مشكلة التساقط
- يهدئ فروة الشعر من اي التهابات
- يساعد على ترطيب فروة الرأس والتخلص من أي جفاف الشعر والفروة
- ساعد على منح الشعر اللمعان والنعومة وسهولة تسريحة
- يستخدم كبديل الكرياتين فهو يساعد على فرد الشعر المجعد بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.