القهوة من المشروبات اللي ليها فوايد كتير جدا ، برغم ان في اشخاص كتير ممكن يكونوا بيحاولوا يقللوا او يمنعوا نفسهم من شرب القهوة ، الا ان ده ممكن يخليكي تفقدي بعض الفوايد لصحة وجمال شعرك من شرب القهوة ، لان ثبت ان القهوة بتعمل اكتر بكتير من انها مجرد مشروب بيفوقك كل يوم الصبح ويديكي نشاط لبداية يومك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد شرب القهوة للشعر ، وازاي تستخدميها في الوصفات الطبيعية.
فوايد شرب القهوة للشعر:
1- زيادة نمو الشعر:
لو بتحاولي تخلي شعرك ينمو بشكل اسرع ، شرب فنجان قهوة يوميا ممكن انه يساعدك على الحصول على شعر اطول ، لانه الكافيين بيستهدف الهرمون اللي بيساعد خلايا الشعر في انتاج المركبات العضوية اللي بتساعد الشعر على النمو بشكل اكبر.
2- زيادة لمعان الشعر:
برغم ان السيروم والبلسم بيساعد على انعاش الشعر وبيديه لمعان ، الا ان نتايجهم بتكون مؤقتة ، وبصرف النظر عن الفوايد الكتير التانية للقهوة ، الا ان شرب القهوة ممكن يساعدك على التخلص من بهتان الشعر ، لان الكافيين بيساعد على زيادة الدورة الدموية ، وده بدوره بيساعد على توصيل العناصر الغذائية لجذور الشعر ، وده هيخلي خصلات شعرك بتلمع بشكل طبيعي.
3- تقوية الشعر:
القهوة بتساعد على تقوية الشعر من الداخل ، لان زي ما قولنا الكافيين بيساعد على زيادة تدفق الدم لفروة الراس وده بيمنع بصيلات الشعر من الضعف وبيمنع تساقط الشعر وبيخلي الشعر اكتر نعومة وقوة.
4- تكثيف الشعر:
في حين ان معظم منتجات العناية بالشعر اللي بتحتوي على مادة الكافيين ممكن تخلي شعرك اكتر كثافة ، الا ان شرب القهوة بشكل مباشر بيساعد على وصول المادة الكيميائية لبصيلات الشعر ، لان الكافيين بيحسن تدفق الدم ، وده بيساعد على نمو وتكثيف الشعر اكتر.
5- السيطرة على الشعر:
على الرغم من ان نسيج شعرك بيتم تحديده بشكل اساسي من خلال العوامل الوراثية ، الا ان عادات الاكل والشرب ممكن انها تأثر كمان على جودة شعرك ، غير ان القهوة هتخلي الشعر اقوى واكتر لمعان ، الا ان الكافيين هيساعدك على السيطرة والتحكم في شعرك ، لما جذور الشعر يوصلها كفايتها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الاساسية ، ده في النهاية هيخلي شعرك اكتر نعومة وهيسهل التحكم فيه.
وصفات طبيعية للشعر بالقهوة:
1- صبغ الشعر بالقهوة:
لو بتدوري على حاجة طبيعية تخفي بيها الشعر الابيض وتمنعي بيها تساقط الشعر وتزودي لمعانه ، الوصفة دي هتكون مفيدة ليكي جدا ، وتقدري تعمليها بكل سهولة.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
حضري من 2 – 4 كوبايات قهوة (حسب طولو كثافة شعرك) وسيبيها تبرد.
ازازة سبراي.
شاور كاب.
طريقة التحضير والاستخدام:
– حسب طول شعرك ، حطي من 2 – 4 كوبايات قهوة في ازازة سبراي ، واتأكدي انها باردة تماما قبل ما تحطيها في الازازة.
– رشي القهوة على شعر مبلول ، واتأكدي انك شبعتي كل الخصلات بالقهوة.
– دلكي القهوة في فروة الراس لمدة دقايق.
– غطي شعرك بالشاور كاب او كيس بلاستيك ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة.
– وللترطيب اكتر ممكن تخلطي مع القهوة بلسم للشعر قبل ما تحطيها على شعرك.
– اغسلي القهوة من على شعرك بماية باردة او فاترة.
2- ماسك القهوة:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
2 معلقة قهوة مطحونة.
1 معلقة كبيرة عسل.
1 معلقة كبيرة زيت زيتون او زيت جوز الهند.
طريقة التحضير والاستخدام:
– اخلطي المكونات كلها مع بعض ، لحد ما يبقى عندك خليط ناعم.
– وزعي الخليط على شعرك من الجذور للاطراف.
– غطي شعرك بشاور كاب وسيبيه لمدة 20 دقيقة.
– اغسلي شعرك بماية فاترة.
3- بلسم مرطب بالقهوة:
تقدري تستخدمي القهوة كبلسم للشعر ، بكل بساطة اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات ، اعصريه واتخلصي من اي ماية زيادة ، بعدها حطي القهوة وتكون باردة على شعرك (كمية القهوة حسب طول وكثافة شعرك) ، وسيبيها لمدة 5 – 10 دقايق بعدها اشطفيه بالماية الفاترة.
نصايح عند استخدام القهوة على الشعر:
– استخدمي القهوة غير المنكهة لشطف الشعر ، اي نوع قهوة مع نكهة مضافة او القهوة السريعة بتحتوي على سكر اضافي وممكن ده يقلل من فعالية القهوة على الشعر.
– ماتستخدميش القهوة السخنة على فروة الراس ، استني لما تبرد تماما قبل ما تحطيها على شعرك.
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