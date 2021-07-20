شوي لحم الخروف في الفرن تعرف على طريقة شوي اللحم داخل الفرن كالمشوي بالفحم. يعتبر لحم الخروف من أفضل أنواع اللحوم التي يمكن تناولها حيث إنه له مذاق خاص. كما يختلف طعم لحم الخروف عن اللحم البقري حيث إنه يمتلك مذاق فريد يميزه. ونظرا لأننا في أيام عيد الأضحى المبارك فتزداد عمليات البحث عن طريقة طهي وتناول اللحوم. وكذلك تزداد بوجه خاص البحث عن طرق مختلفة لشوي اللحوم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أفضل طريقة لشوي لحم الخروف داخل الفرن وبمذاق المشوي على الفحم. كما إننا سوف نعرض لكم أفضل تتبيلة لشوي اللحم بمختلف أنواعه. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم أسهل طريقة لعمل الفتة المصرية بالخل والثوم وأسرارها

شوي لحم الخروف في الفرن

يفضل لحم الخروف الكثير من الأفراد كما يعتبر نوع اللحم المنتشر داخل دول عديدة. كما يعتبر أفضل الطرق لتناول لحمه هي طريقة الشوي. ولكن هناك العديد من الأشخاص ليس لديهم القدرة على الشوي على الفحم. لذلك فلقد قررنا عرض طريقة للشوي داخل الفرن. ولعرض هذه الطريقة يجب علينا أولا ذكر المكونات. والتي يمكننا عرضها كما يلي:

الكمية التي تحتاجين إليها من لحم كتف الخروف

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم

وكذلك ملعقة كبيرة بابريكا مدخن

نصف ملعقة من الكزبزة الناعمة

ربع ملعقة من الفلفل الحار

نصف ملعقة من القرفة الناعمة

وكذلك نصف ملعقة من الزنجبيل الناعم

فصان ثوم مهروس

خمس حبات بطاطس مقطعة

ثلاث بصلات مقطعة شرائح

ملعقتين من النعناع المفروم كما يمكنك التعرف أيضاً على أفضل الطرق لعمل اللحم تعرف على طريقة الأستيك المشوي وطريقة كرات اللحم المتبل

ثانيا طريقة التحضير

يمكنك تحضير لحم الخروف بكل سهولة وكذلك التمتع بطعم التتبيلة اللذيذة بخطوات بسيطة. ويمكننا ذكر خطوات التحضير كما يلي :