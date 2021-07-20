لو لسه ملحقتيش في ثواني اصبغي حواجبك بملعقة حنة في المنزل واحصلي على حواجب جذابة ومرسومة

ان العناية بالحواجب أنر ليس بسهل على جميع السيدات يحتاج الى خبرة سابقة فى عالم العناية بالحواجب من تنظيف الحواجب، وتنسيق الحواجب، وصبغ الحواجب وهى العملية الأكثر تعقيدا لذلك تتجه جميع السيدات الى صالونات التجميل مرتفعة الأجور، ولكن مع انتشار مرض كورونا أصبح الكثير من السيدات يقمن بصبغ الحواجب فى المنزل. خلطة صبغ الحواجب بالحنة فى المنزل خلال ساعة المكونات: معلقة كبيرة من الحنة.

معلقة صغيرة من زيت لوز.

فرشاة حواجب.

مقص حواجب.

معلقة صغيرة من الماء المغلى. طريقة تحضير صبغ الحواجب بالحنة نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نقوم بتنظيف الحواجب وإزالة الشعر الزائد منها بإستخدام المقص الخاص بالحواجب.

فى طبق نظيف نضع معلقة كبيرة من الحنة ومعلقة صغيرة من زيت اللوز ومعلقة صغيرة مم الماء المغلى ونقوم بعجن الحنة جيدا ونتركها تتخمر لمدة دقيقة ونصف.

نقوم بإحضار فرشاة صغيرة فرشاة حواجب ونقوم بتوزيع صبغة الحنة على الحواجب بنسب متساوية.

بعد إتمام عملية توزيع الصبغة نترك الصبغة على الحواجب لمدة ثلاث دقائق فى الرغبة فى الحصول على لون فاتح وفى حالة الرغبة فى الخصول على درجة أغمق نقوم بترك الصبغة على الحواجب وقت أطول.

بعد إنتهاء الوقت بقوم بفرك الحواجب ثم غسل الحواجب جيدا بالماء الفاتر للتخلص من جميع بقايا الحنة المستخدمة فى عملية صبغ الحواجب.

تكرر الوصفة ثلاث مرات شهريا.

ان استخدام زيت اللون فى صبغة الحواجب بالحنة يضيف على الصبغة مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز نجاح الصبغة وتغذية شعر الحواجب تغذية صحيحة ويعمل زيت اللوز أيضا على فرد شعر الحواجب وظهور الشعر بمظهر لامع.

الحنة من اقوى المواد الطبيعة المستخدمة فى عالم الصبغة من العصر الفرعونى وكما نعلم ان العصر الفرعونى تميز ملوكه بالشعر الطويل لذلك فإن الحنة من اقوى المواد الطبيعة التى ينصح بها جميع الأطباء فى جميع أنحاء العالم لإستخدامها فى صبغة الحواجب والشعر.

ينصح بتمشيط شعر الحواجب يوميا بفرشاة مسكرة نظيفة.

والتمشيط مرة أسبوعيا من خلال وضع فرشاة المسكرة فى زيت الخروع قبل تمريرها على الحواجب. الوسوم

ان العناية بالحواجب أنر ليس بسهل على جميع السيدات يحتاج الى خبرة سابقة فى عالم العناية بالحواجب من تنظيف الحواجب، وتنسيق الحواجب، وصبغ الحواجب وهى العملية الأكثر تعقيدا لذلك تتجه جميع السيدات الى صالونات التجميل مرتفعة الأجور، ولكن مع انتشار مرض كورونا أصبح الكثير من السيدات يقمن بصبغ الحواجب فى المنزل. خلطة صبغ الحواجب بالحنة فى المنزل خلال ساعة المكونات: معلقة كبيرة من الحنة.

معلقة صغيرة من زيت لوز.

فرشاة حواجب.

مقص حواجب.

معلقة صغيرة من الماء المغلى. طريقة تحضير صبغ الحواجب بالحنة نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نقوم بتنظيف الحواجب وإزالة الشعر الزائد منها بإستخدام المقص الخاص بالحواجب.

فى طبق نظيف نضع معلقة كبيرة من الحنة ومعلقة صغيرة من زيت اللوز ومعلقة صغيرة مم الماء المغلى ونقوم بعجن الحنة جيدا ونتركها تتخمر لمدة دقيقة ونصف.

نقوم بإحضار فرشاة صغيرة فرشاة حواجب ونقوم بتوزيع صبغة الحنة على الحواجب بنسب متساوية.

بعد إتمام عملية توزيع الصبغة نترك الصبغة على الحواجب لمدة ثلاث دقائق فى الرغبة فى الحصول على لون فاتح وفى حالة الرغبة فى الخصول على درجة أغمق نقوم بترك الصبغة على الحواجب وقت أطول.

بعد إنتهاء الوقت بقوم بفرك الحواجب ثم غسل الحواجب جيدا بالماء الفاتر للتخلص من جميع بقايا الحنة المستخدمة فى عملية صبغ الحواجب.

تكرر الوصفة ثلاث مرات شهريا.

ان استخدام زيت اللون فى صبغة الحواجب بالحنة يضيف على الصبغة مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز نجاح الصبغة وتغذية شعر الحواجب تغذية صحيحة ويعمل زيت اللوز أيضا على فرد شعر الحواجب وظهور الشعر بمظهر لامع.

الحنة من اقوى المواد الطبيعة المستخدمة فى عالم الصبغة من العصر الفرعونى وكما نعلم ان العصر الفرعونى تميز ملوكه بالشعر الطويل لذلك فإن الحنة من اقوى المواد الطبيعة التى ينصح بها جميع الأطباء فى جميع أنحاء العالم لإستخدامها فى صبغة الحواجب والشعر.

ينصح بتمشيط شعر الحواجب يوميا بفرشاة مسكرة نظيفة.

والتمشيط مرة أسبوعيا من خلال وضع فرشاة المسكرة فى زيت الخروع قبل تمريرها على الحواجب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو لسه ملحقتيش في ثواني اصبغي حواجبك بملعقة حنة في المنزل واحصلي على حواجب جذابة ومرسومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.