طريقة عمل الكباب المشوي علي الفحم علي طريقة الحاتي وسر التتبيلة والخلطة

تعرفي علي أسهل طريقة عمل الكباب المشوي في البيت مثل كباب الحاتي بالضبط، الكباب يعد من الأطعمة المميزة والمشهورة خاصة في الوطن العربي، يتم عمل الكباب من اللحمة المفرومة او من الدجاج أيضا ولكن يفضل عمله باللحم الضاني، فطريقة عمل الكباب من أبسط وأسهل الأكلات التي يتم عملها، كما أن الجميع يحب هذه الوجبة ويفضها سواء كان الصغار او الكبار.

طريقة عمل الكباب

سوف نتعرف الآن علي طريقة عمل الكباب المشوي علي الفحم في البيت، بأسهل وأبسط طريقة كما سنتعرف علي سر التتبيلة المميزة للكباب مثل كباب الحاتي بالضبط.

مكونات الكباب الضاني

کیلو من شرائح اللحم الضاني

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

معلقة صغيرة من الملح

ربع كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الروز مارى

قومي بتجفيف شرائح اللحم بورق المطبخ، ثم قومي بوضعها في وعاء عميق.

نقوم بعد ذلك بإضافة كل من عصير الليمون والروز مارى وأيضا الفلفل الأسود إلى شرائح اللحم.

قومي بعد ذلك بفرك اللحمة بيدك بالمكونات السابقة حتى تغطى جيداً بالتتبيلة.

نغطى وعاء اللحم بعد ذلك بالورق النايلون، ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

قومي بتسخين الشواية الخارجية على الفحم على نار متوسطة الحرارة، ثم قومي بدهنها بالقليل من الزيت.

نقوم بعد ذلك برص شرائح اللحم فوق الشواية، ثم نقوم بتقليب كل جانب ونتركه لمدة ثلاثة دقائق حتى تنضج تماما.

طريقة تحضير الكبابطريقة عمل کباب الحلة

المكونات

نص كليو من اللحمة

ملعقة كبيرة من السمنة

معلقة كبيرة من توابل اللحمة

اربعه من البصل حجم كبير

ملعقة صغيرة من الحبهان البودر

ثلاثة حبات من الطماطم

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة التحضير