طريقة عمل كريم لبان الذكر والكركم الكنز الرباني لشد البشرة وتفتيحها بطريقة رهيبة

كريم لبان الذكر والكركم ، أقوى كولاجين طبيعي يساعد على شد البشرة ومنحها النعومة والترطيب بشكل رائع، وهو من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الوجه والرقبة ومناطق الجسم الحساسة، فهو أمن تماماً على البشرة ولا يسبب أضرار على الجلد، فهو يعطي الوجه مظهر جمالي رائع، وبشرة جميلة وخالية تماماً من التجاعيد وحبوب الشباب المزعجة التي تعاني منها أغلب النساء، وهو كريم صحي ينصح باستعماله جميع الأطباء، ولبان الذكر سر من أسرار منتجات العناية بالبشرة، ويدخل في الكثير من مستحضرات التجميل التي تخص البشرة والشعر، وهناك أنواع عديدة من الكريمات الطبيعية مثل كريم لبان الذكر والأرز، الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والكركم أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بطريقة رهيبة بخطوات بسيطة من المنزل.

مكونات كريم لبان الذكر والكركم المعجزة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عمل كريم منزلي بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. كوب كبير من منقوع لبان الذكر. ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والكركم المعجزة لشد البشرة وتفتيحها بطريقة رهيبة وهى كما يلي:-

نحضر ملعقة كبيرة من لبان الذكر ونقوم بنقعها في كوب كبير من الماء ونتركها لمدة لليلة كاملة حتى تصبح مثل الحليب.

بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر جيدًا بواسطة مصفى من السلك، ثم نأخذ ماء لبان الذكر، ونضعه في بولة متوسطة الحجم.

ثم نضيف اليه ملعقة النشا، وملعقة الكركم ونقلبهم جيدًا حتى تذوب المكونات جيدًا وتمتزج تماماً.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف اليه زيت جوز الهند، وزيت اللوز، وماء الورد ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ونغلقها جيدًا ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح مثل الكريم تماماً.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر والكركم

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لوضع الكريم بطريقة صحيحة حتى نحصل على نتائج مذهلة وهى كالتالي:-

نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام. ثم ندهن الوجه بقليل من ماء الورد ونتركه حتى يجف جيدًا. ثم ندهن الكريم على الوجه والرقبة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون. يفضل وضع الكريم يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا السحري

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم الرهيب الذي يساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وهى كما يلي:-