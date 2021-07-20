5 خطوات فقط وتحصلي على أطعم ترمس حلو

الترمس من الأولويات الرئيسة التى يفضل أن تكون متواجدة بصفة عامة فى المنزل وفي هذه الأيام بصفة خاصة فهو طبق أساسي فى الأعياد والمناسبات، غير أنه مفيد جدا للصحة العامة فهو يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع فننصح جميع الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم تناوله بصفة مستمرة، بالإضافة إلى أنه يعالج الأمراض المعنوية والجلدية، ويحافظ على البشرة ويحميها من مرض الصدفية، لذا سوف نتعرف على مكونات وطريقة عمل الترمس الحلو.

مكونات عمل الترمس الحلو

يعتبر الترمس الحلو أقل فائدة من الترمس المر ولكن الكثير منا يفضلون تحضير الترمس الحلو نظرا لسهولة وسرعة تحضيره، ولكي نقوم بتجهيز الترمس الحلو يجب علينا إحضار بعض المكونات البسيطة ألا وهي:

ربع ملعقه من الفلفل الأسود، مع نصف ملعقة من البابريكا.

نجهز نصف ملعقة من الكمون، وملعقة من الملح أو أكثر على حسب الرغبة.

نقوم بشراء كيلو ونصف جرام من الترمس الحلو.

كيفية تجهيز الترمس الحلو

الترمس له العديد من الفوائد الجبارة لجسم الإنسان فهو يمد الجسم بالعديد من البروتينات والكربوهيدرات والكالسيوم، غير أنه مفيد جدا للصحة العامة وللبشرة فهو يعمل على تحسين البشرة ونضارتها.

ولكي نقوم بتجهيز الترمس الحلو في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات ألا وهي:

أولا نقوم بإزالة أي أتربة أو فضلات من الترمس.

نقوم بوضع كمية كثيرة من الماء للعمل على نقع الترمس الحلو.

نتركه لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نقوم بتصفية الماء نهائيا من فوق الترمس معا مراعاة غسله جيدا اكثر من مرة بإستخدام الماء العادي.

نقوم بتجهيز إناء كبير ونضع فيه كمية مناسبة من الماء، ونضيف الكمون ونضع الماء لحين الغليان.

نقوم بوضع الترمس الحلو ونتركه لمدة نصف ساعة يغلى.

نطفئ النار ونصفي الترمس من الماء بإستخدام مصفاة.

نجهز إناء آخر ونضع فيه كمية من الماء والملح ونقلبها جيدا لحين إذابة الملح.

نضع الترمس ونتركه للعمل على تمليحه مع مراعاة عدم التخلص من ماء الترمس وتناوله، لأنه يساعد على علاج الإمساك ويحمي البشرة.

نحضر طبق ونضع فيه الترمس بعد تصفيته من الماء والملح، ثم نضيف عصير ليمونة ونتناوله.