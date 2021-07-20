طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في العيد للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة ، من أشهر الأكلات المصرية التي تقدم علي مائدة الطعام خاصة في العيد الأضحي هي صينية الرقاق باللحم المفروم، ويبحث الكثير عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في العيد، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة الرقاق باللحم المفروم علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة ولا أروع.طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بسهولة
مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومة سهلة وموجودة في كل بيت، إليك مقادير الرقاق باللحمة المفرومة بالتفصيل:
- 8 ورقات من الرقاق.
- 1/4 كيلو لحمه مفرومه.
- بصله كبيرة.
- ملح وفلفل.
- رشة حبهان.
- رشة قرفة.
- رشة بهارات.
- رشة سكر.
- لتر شوربه.
- 2 كوب لبن.
- معلقة كبيرة قشطة.
- معلقتين زبدة.
- نقوم بتعصيج اللحمة لكل كيلو من اللحمة المفرومة نص كيلو بصل مقطع صغيرة والبهارات والسكر.
- في طاسة علي النار أضيفي سمن وزيت والبصل حتى يأخذ لون ذهبي، ثم نقوم بوضع البهارات ونقوم بالتقليب معاً ونضيف اللحمة المفرومة وتقليبها مع البصل ونضيف الملح ورشة من السكر حتى تتشرب الماء ونأخذ الكمية المراد تحضيرها في اليوم .
إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة للشيف هبة ابو الخير.
- لكل لتر من الشوربة 2 كوب من اللبن وملح وفلفل ومكعب مرقة، في صينية الرقاق نقوم بدهنها بالزبدة أو السمنة مقاس الرقاق .
- قومي بتسقية الرقاق بالشوربة واللبن الساخن وبين كل طبقة من الرقاق قومي بدهنها بالزبدة، ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة بعد 4 طبقات أو 5 من الرقاق ونفردها علي الرقاق دون تغطية الأطراف باللحمة، حتى تتمكن من غلق الحروف بعد أن تستوي، ثم نضع طبقات أخري من الرقاق متساوية 4 أو 5، وفي الأخر قومي بوضع مغرفة من الشوربة واللبن وغلق أطراف الرقاق باللحمة المفرومة.
- ثم ضعي ملعقة من القشطة علي وشة الصينية ودهنها، وفي فرن مسخن مسبق علي اعلي درجة 220 مئوية، ادخليها الرف الأوسط مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي، وبعد خروجها من الفرن ستحصلي علي ألذ رقاق باللحمة المفرومة وبذلك أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة.
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طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة ، من أشهر الأكلات المصرية التي تقدم علي مائدة الطعام خاصة في العيد الأضحي هي صينية الرقاق باللحم المفروم، ويبحث الكثير عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في العيد، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة الرقاق باللحم المفروم علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة ولا أروع.طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بسهولة
مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومة سهلة وموجودة في كل بيت، إليك مقادير الرقاق باللحمة المفرومة بالتفصيل:
- 8 ورقات من الرقاق.
- 1/4 كيلو لحمه مفرومه.
- بصله كبيرة.
- ملح وفلفل.
- رشة حبهان.
- رشة قرفة.
- رشة بهارات.
- رشة سكر.
- لتر شوربه.
- 2 كوب لبن.
- معلقة كبيرة قشطة.
- معلقتين زبدة.
- نقوم بتعصيج اللحمة لكل كيلو من اللحمة المفرومة نص كيلو بصل مقطع صغيرة والبهارات والسكر.
- في طاسة علي النار أضيفي سمن وزيت والبصل حتى يأخذ لون ذهبي، ثم نقوم بوضع البهارات ونقوم بالتقليب معاً ونضيف اللحمة المفرومة وتقليبها مع البصل ونضيف الملح ورشة من السكر حتى تتشرب الماء ونأخذ الكمية المراد تحضيرها في اليوم .
إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة للشيف هبة ابو الخير.
- لكل لتر من الشوربة 2 كوب من اللبن وملح وفلفل ومكعب مرقة، في صينية الرقاق نقوم بدهنها بالزبدة أو السمنة مقاس الرقاق .
- قومي بتسقية الرقاق بالشوربة واللبن الساخن وبين كل طبقة من الرقاق قومي بدهنها بالزبدة، ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة بعد 4 طبقات أو 5 من الرقاق ونفردها علي الرقاق دون تغطية الأطراف باللحمة، حتى تتمكن من غلق الحروف بعد أن تستوي، ثم نضع طبقات أخري من الرقاق متساوية 4 أو 5، وفي الأخر قومي بوضع مغرفة من الشوربة واللبن وغلق أطراف الرقاق باللحمة المفرومة.
- ثم ضعي ملعقة من القشطة علي وشة الصينية ودهنها، وفي فرن مسخن مسبق علي اعلي درجة 220 مئوية، ادخليها الرف الأوسط مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي، وبعد خروجها من الفرن ستحصلي علي ألذ رقاق باللحمة المفرومة وبذلك أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة.
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