طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في العيد للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة ، من أشهر الأكلات المصرية التي تقدم علي مائدة الطعام خاصة في العيد الأضحي هي صينية الرقاق باللحم المفروم، ويبحث الكثير عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في العيد، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة الرقاق باللحم المفروم علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة ولا أروع.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بسهولة

مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومة سهلة وموجودة في كل بيت، إليك مقادير الرقاق باللحمة المفرومة بالتفصيل:

8 ورقات من الرقاق.

1/4 كيلو لحمه مفرومه.

بصله كبيرة.

ملح وفلفل.

رشة حبهان.

رشة قرفة.

رشة بهارات.

رشة سكر.

لتر شوربه.

2 كوب لبن.

معلقة كبيرة قشطة.

معلقتين زبدة.

نقوم بتعصيج اللحمة لكل كيلو من اللحمة المفرومة نص كيلو بصل مقطع صغيرة والبهارات والسكر.

في طاسة علي النار أضيفي سمن وزيت والبصل حتى يأخذ لون ذهبي، ثم نقوم بوضع البهارات ونقوم بالتقليب معاً ونضيف اللحمة المفرومة وتقليبها مع البصل ونضيف الملح ورشة من السكر حتى تتشرب الماء ونأخذ الكمية المراد تحضيرها في اليوم .

خطوات تحضير صينية الرقاق

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