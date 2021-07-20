تفتيح البشرة للوجة والجسم والاماكن الحساسة بلطف وبسرعة في وقت قصير

تبحث السيدات عن طرق تجميل مختلفة لكي تظهر بمظهر جذاب، ومن الوصفات التي تبحثن عنها وصفة لتفتيح البشرة، وذلك بسبب قرب موعد العيد وتريد كل سيدة تفتيح المناطق المختلفة من جسمها، ويوجد كريمات تقوم بهذه الوظيفة، ولكن يوجد منها ما يضر بالبشرة ومن الأفضل اللجوء للوصفات الطبيعية التي انتشرت هذه الأيام.وصفة ربانية لتفتيح البشرة
قد تؤثر الشمس والعوامل الخارجية الأخرى مثل الغبار والأتربة بالسلب على البشرة، مما يؤدي لالتهابها واسمرارها، وتريد البنات والسيدات في هذه الحالة الحصول على وصفة تخلصها من كافة الأضرار التي أصيبت بها بشرتهن، وتريد الحصول على بشرة نقية بيضاء.مكونات وصفة ربانية لتفتيح البشرة
- كوب واحد حليب كامل الدسم.
- قطع قطنية.
طريقة تحضير واستخدام وصفة ربانية لتفتيح البشرة
- تغمس القطع القطنية في كمية الحليب.
- نضعها على الوجه لمدة نصف ساعة.
- نزيل القطع القطنية ونغسل البشرة بالماء.
- نقوم بوضع قليل من ماء الورد على البشرة.
- يجب استخدام الحليب كامل الدسم كي يساعد على التفتيح وتوحيد لون البشرة.
- يساعد الحليب على معالجة البشرة من أي بقع توجد بها.
- ماء الورد يعمل على تفتيح لون البشرة ويعطيها نضارة ونعومة.
- يساعد ماء الورد على معالجة البشرة من العيوب التي توجد بها و تنظيفها من أي شوائب.
يوجد وصفة رائعة تعمل على شد الجلد وتساعد على التقليل من مظاهر الشيخوخة، وتساعد هذه الوصفة أيضًا على التخلص من الجلد الميت من البشرة والدهون الزائدة، وتعمل على تنظيف البشرة بعمق، مكوناتها وطريقتها كالتالي:
المكونات:
- ملعقتان نشا.
- ملعقتان حليب.
- ملعقة ماء ورد.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة التحضير
- تخلط المكونات السابقة جميعها، مع التقليب حتى الحصول على قوام بين السائل والصلب.
- نضع الخليط على الوجه، ويترك لمدة ربع ساعة.
- يغسل الوجه بالماء.
- هذه الوصفة مكوناتها لابد أن يتم تحضيرها عند الحاجة إليها ولا يتم تحضيرها قبل الاستخدام بمدة طويلة.
- في هذه الوصفة لا يمكن استخدام المكونات إلا في وقت الاستخدام فقط ولا يتم الاحتفاظ بالجزء المتبقي منها.
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تبحث السيدات عن طرق تجميل مختلفة لكي تظهر بمظهر جذاب، ومن الوصفات التي تبحثن عنها وصفة لتفتيح البشرة، وذلك بسبب قرب موعد العيد وتريد كل سيدة تفتيح المناطق المختلفة من جسمها، ويوجد كريمات تقوم بهذه الوظيفة، ولكن يوجد منها ما يضر بالبشرة ومن الأفضل اللجوء للوصفات الطبيعية التي انتشرت هذه الأيام.وصفة ربانية لتفتيح البشرة
قد تؤثر الشمس والعوامل الخارجية الأخرى مثل الغبار والأتربة بالسلب على البشرة، مما يؤدي لالتهابها واسمرارها، وتريد البنات والسيدات في هذه الحالة الحصول على وصفة تخلصها من كافة الأضرار التي أصيبت بها بشرتهن، وتريد الحصول على بشرة نقية بيضاء.مكونات وصفة ربانية لتفتيح البشرة
- كوب واحد حليب كامل الدسم.
- قطع قطنية.
طريقة تحضير واستخدام وصفة ربانية لتفتيح البشرة
- تغمس القطع القطنية في كمية الحليب.
- نضعها على الوجه لمدة نصف ساعة.
- نزيل القطع القطنية ونغسل البشرة بالماء.
- نقوم بوضع قليل من ماء الورد على البشرة.
- يجب استخدام الحليب كامل الدسم كي يساعد على التفتيح وتوحيد لون البشرة.
- يساعد الحليب على معالجة البشرة من أي بقع توجد بها.
- ماء الورد يعمل على تفتيح لون البشرة ويعطيها نضارة ونعومة.
- يساعد ماء الورد على معالجة البشرة من العيوب التي توجد بها و تنظيفها من أي شوائب.
يوجد وصفة رائعة تعمل على شد الجلد وتساعد على التقليل من مظاهر الشيخوخة، وتساعد هذه الوصفة أيضًا على التخلص من الجلد الميت من البشرة والدهون الزائدة، وتعمل على تنظيف البشرة بعمق، مكوناتها وطريقتها كالتالي:
المكونات:
- ملعقتان نشا.
- ملعقتان حليب.
- ملعقة ماء ورد.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة التحضير
- تخلط المكونات السابقة جميعها، مع التقليب حتى الحصول على قوام بين السائل والصلب.
- نضع الخليط على الوجه، ويترك لمدة ربع ساعة.
- يغسل الوجه بالماء.
- هذه الوصفة مكوناتها لابد أن يتم تحضيرها عند الحاجة إليها ولا يتم تحضيرها قبل الاستخدام بمدة طويلة.
- في هذه الوصفة لا يمكن استخدام المكونات إلا في وقت الاستخدام فقط ولا يتم الاحتفاظ بالجزء المتبقي منها.
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