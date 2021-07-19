طريقة عمل الكبدة بالردة أكلات العيد اللذيذة

تبحث الكثيرات عن أكلات العيد وعلى رأسها طريقة عمل الكبدة بالردة . حيث تعتبر الكبدة من الأكلات الصحية المفيدة والتي تمد الجسم بالتغذية العالية نظرًا لما تحتوي عليه من حديد وأحماض وفيتامينات وفي السطور المقبلة سوف نوضح طريقة تحضير الكبدة بالردة بخطوات سريعة. طريقة عمل الكبدة بالردة طريقة عمل الكبدة بالردة مكونات وصفة الكبدة بالردة: كيلو كبدة مقطعة لشرائح.

5 فصوص ثوم مفري.

ملعقة بهار ملح وفلفل أسود وسماق وبهار لحم وكمون.

عصير ليمون.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الردة. للتتبيل: ملعقتين كبيرتين دقيق.

ثمرة فلفل رومي أخضر وألوان.

ملعقة بقدونس مفروم طازج. طريقة تحضير كبدة بالردة ابدئي بتقطيع الكبدة إلى شرائح متوسطة الحجم.

ثم اغسلي الكبدة بالماء الجاري جيدًا.

افرمي الثوم ناعم وضيفي عليه التوابل الملح والفلفل وبهار اللحم والكمون والسماق.

قومي بإضافة الكبدة إلى الخلطة السابقة ثم اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تمتص التتبيلة جيدًا.

ثم صفي الكبدة من الخلطة وضعيها في الدقيق أولًا، ثم في مسحوق الردة ثم اتركيها 5 دقائق.

من ثم ابدئي في قلي شرائح الكبدة بالزيت.

بعد الانتهاء من التحمير ارفعيها على ورق مناديل ليمتص الزيت.

وضعيها بطبق التقديم واعصري عليها الليمون وقدميها بالطريقة المناسبة لك. فوائد الكبدة الصحية طريقة تحضير كبدة بالردةفوائد الكبدة الصحية للكبدة فوائد صحية عديدة فهي من أنواع اللحوم التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون. إلى جانب أنها تتميز بفوائدها الصحية العالية بسبب ما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن أساسية مهمة للجسم فمن فوائدها: احتوائها على نسبة عالية من الحديد المهم لرفع كفاءة أجهزة الجسم. وتساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ وتعزز من تدفق الدم لكافة أجهزة الجسم بالمعدل الطبيعي. ونقل الدم للأوكسجين لجميع خلايا الجسم.

احتوائها على نسبة عالية من الزنك وهو من المعادن الرئيسية التي تحمي الجسم من أمراض الأوعية الدموية.

ترفع من طاقة الجسم بسبب احتوائها على فيتامين ب6 وحمض البانتوثنيك المهم لدعم عملية التمثيل الغذائي.

كما أنها تحتوي على فيتامين أ المدعم للجهاز المناعي.

تحافظ على صحة العظام والأسنان بسبب احتوائها على نسبة عالية من الفسفور.

تخفض من احتمالية الإصابة بالالتهابات المختلفة.

لابد للحصول على تلك الفوائد طهي الكبدة بالطريقة الصحية السليمة. الوسوم

تبحث الكثيرات عن أكلات العيد وعلى رأسها طريقة عمل الكبدة بالردة . حيث تعتبر الكبدة من الأكلات الصحية المفيدة والتي تمد الجسم بالتغذية العالية نظرًا لما تحتوي عليه من حديد وأحماض وفيتامينات وفي السطور المقبلة سوف نوضح طريقة تحضير الكبدة بالردة بخطوات سريعة. طريقة عمل الكبدة بالردة طريقة عمل الكبدة بالردة مكونات وصفة الكبدة بالردة: كيلو كبدة مقطعة لشرائح.

5 فصوص ثوم مفري.

ملعقة بهار ملح وفلفل أسود وسماق وبهار لحم وكمون.

عصير ليمون.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الردة. للتتبيل: ملعقتين كبيرتين دقيق.

ثمرة فلفل رومي أخضر وألوان.

ملعقة بقدونس مفروم طازج. طريقة تحضير كبدة بالردة ابدئي بتقطيع الكبدة إلى شرائح متوسطة الحجم.

ثم اغسلي الكبدة بالماء الجاري جيدًا.

افرمي الثوم ناعم وضيفي عليه التوابل الملح والفلفل وبهار اللحم والكمون والسماق.

قومي بإضافة الكبدة إلى الخلطة السابقة ثم اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تمتص التتبيلة جيدًا.

ثم صفي الكبدة من الخلطة وضعيها في الدقيق أولًا، ثم في مسحوق الردة ثم اتركيها 5 دقائق.

من ثم ابدئي في قلي شرائح الكبدة بالزيت.

بعد الانتهاء من التحمير ارفعيها على ورق مناديل ليمتص الزيت.

وضعيها بطبق التقديم واعصري عليها الليمون وقدميها بالطريقة المناسبة لك. فوائد الكبدة الصحية طريقة تحضير كبدة بالردةفوائد الكبدة الصحية للكبدة فوائد صحية عديدة فهي من أنواع اللحوم التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون. إلى جانب أنها تتميز بفوائدها الصحية العالية بسبب ما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن أساسية مهمة للجسم فمن فوائدها: احتوائها على نسبة عالية من الحديد المهم لرفع كفاءة أجهزة الجسم. وتساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ وتعزز من تدفق الدم لكافة أجهزة الجسم بالمعدل الطبيعي. ونقل الدم للأوكسجين لجميع خلايا الجسم.

احتوائها على نسبة عالية من الزنك وهو من المعادن الرئيسية التي تحمي الجسم من أمراض الأوعية الدموية.

ترفع من طاقة الجسم بسبب احتوائها على فيتامين ب6 وحمض البانتوثنيك المهم لدعم عملية التمثيل الغذائي.

كما أنها تحتوي على فيتامين أ المدعم للجهاز المناعي.

تحافظ على صحة العظام والأسنان بسبب احتوائها على نسبة عالية من الفسفور.

تخفض من احتمالية الإصابة بالالتهابات المختلفة.

لابد للحصول على تلك الفوائد طهي الكبدة بالطريقة الصحية السليمة.

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