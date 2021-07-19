مسحب البيك السعودي الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي المقرمش

مسحب البيك السعودي الطريقة الأصلية لعمل المسحب البيك , حاز هذا الطبق علي شهرة كبيرة وإعجاب من قبل أشخاص عدة , كل هذا بسبب طعمة اللذيذ , لقد نال إعجاب الأطفال بشدة في المملكة العربية السعودية , هذا ما دفع الأمهات السعوديات الي محاولة صنعه بأنفسهم في المنزل , طريقة عمل مسحب البيك السعودي نقدمها لكي عبر السطور القليلة القادمة في المقال الأتي

الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي

مسحب البيك من أشهر أطباق الدجاج التي تعد في مطعم بروستد البيك … أشهر مطعم وجبات سريعه في المملكة العربية السعودية , اتبعي الخطوات بشكل صحيح وسوف تحصلين علي نتائج مذهلة , خطوات التخضير :

المكونات المطلوبة : ( ربع كوب من اللبن الرائب – نصف كوب من الصلصة الحارة الجاهزة – عصير وبشر ثمرة ليمون – ملعقة صغيرة من الخل الأبيض – رشه من مرق الدجاج البدور أو كبديل نصف قطعة من مكعبات مرق الدجاج )

الباهرات اللازمة :

معلقة من الملح الناعم

الفلفل الأسود

ثوم البودره

البصل البودره

الزنجبيل البودره

البابريكا

مقادير صلصة مسحب البيك :

ثوم بودره ملح طعام ثمرة ليمون كوب إلا ربع كاتشب صلصة حاره صلصة البيك الوردية ثلاث معالق مايونز صلصة البيك الحارة التي تم تخضيرها

ثومية مسحب البيك السعودي

ملعقتين كبيرتين نشا ملعقتين كبيرتين حليب نصف كوب ماء نصف ملعقة صغيرة ملح الليمون فص ثوم ثلاث معالق كبيرة زيت نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم

طريقة عمل مسحب البيك السعودي

يلزمك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتناول مسحب البيك الذيذ , خطوات عمل مسحب البيك :