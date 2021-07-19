طريقة عمل ماسك التفتيح السريع من أول استخدام بمكونات في كل بيت

ماسك التفتيح السريع ، هو أحد الماسكات الطبيعية مئة بالمئة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما أن مكوناته متوفرة في معظم البيوت ولا يخلو منها أي بيت، كما أنها سريعة المفعول وليس لها أية أعراض جانبية لأنها مكونة من مكونات طبيعية مئة بالمئة، كما أنها لا تحتوي على أية مواد حافظة أو كيميائية وليس لها أي أضرار عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة، كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة، وصابونة النعناع، وتونر ماء الخيار والليمون الطبيعي، وسنتعرف في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك التفتيح السريع.مكونات ماسك التفتيح السريع
يتكون ماسك التفتييح الفوري من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
تحضير هذا الماسك بسيط جدا، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك التفتيح السريع وهي كالتالي:
- نقوم أولا بخلط كلا من الدقيق والحليب البودرة في إناء مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العسل وعصير الليمون.
- ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا كالمعجون.
- ويكون بعد ذلك الماسك جاهز للاستخدام.
طريقة الاستعمال الأمثل لنتائج سريعة
الطريقة التي يستعمل بها الماسك وكذلك المدة التي يظل فيها الماسك على الوجه تختلف باختلاف نوع البشرة وكذلك باختلاف نوع المكونات الموجودة في وصفة الماسك ودرجة قوة كل مكون وسنتعرف فيما يلي على طريقة استعمال ماسك التفتيح السريع وهي كالتالي:
- أول خطوة نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ونقوم بإزالة آثار المكياج وتنظيف البشرة وتطهيرها جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطعة قماش قطنية مبللة بماء دافئ على الوجه حتى تتفتح المسام ونحصل على أفضل نتيجة.
- وبعد ذلك نقوم بتطبيق الماء على الوجه لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة.
- ثم نقوم بتقشير الماسك باليد بحركات دائرية بعدما يجف.
- ثم نغسل الوجه جيدا بالماء البارد.
الوسوم
ماسك التفتيح السريع ، هو أحد الماسكات الطبيعية مئة بالمئة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما أن مكوناته متوفرة في معظم البيوت ولا يخلو منها أي بيت، كما أنها سريعة المفعول وليس لها أية أعراض جانبية لأنها مكونة من مكونات طبيعية مئة بالمئة، كما أنها لا تحتوي على أية مواد حافظة أو كيميائية وليس لها أي أضرار عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة، كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة، وصابونة النعناع، وتونر ماء الخيار والليمون الطبيعي، وسنتعرف في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك التفتيح السريع.مكونات ماسك التفتيح السريع
يتكون ماسك التفتييح الفوري من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
تحضير هذا الماسك بسيط جدا، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك التفتيح السريع وهي كالتالي:
- نقوم أولا بخلط كلا من الدقيق والحليب البودرة في إناء مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العسل وعصير الليمون.
- ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا كالمعجون.
- ويكون بعد ذلك الماسك جاهز للاستخدام.
طريقة الاستعمال الأمثل لنتائج سريعة
الطريقة التي يستعمل بها الماسك وكذلك المدة التي يظل فيها الماسك على الوجه تختلف باختلاف نوع البشرة وكذلك باختلاف نوع المكونات الموجودة في وصفة الماسك ودرجة قوة كل مكون وسنتعرف فيما يلي على طريقة استعمال ماسك التفتيح السريع وهي كالتالي:
- أول خطوة نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ونقوم بإزالة آثار المكياج وتنظيف البشرة وتطهيرها جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطعة قماش قطنية مبللة بماء دافئ على الوجه حتى تتفتح المسام ونحصل على أفضل نتيجة.
- وبعد ذلك نقوم بتطبيق الماء على الوجه لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة.
- ثم نقوم بتقشير الماسك باليد بحركات دائرية بعدما يجف.
- ثم نغسل الوجه جيدا بالماء البارد.
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